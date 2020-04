GIGABYTE lance les GPU GeForce GTX1650 avec mémoire GDDR6.



NVIDIA a permis à ses partenaires AIB de concevoir un pour expédier un GPU GeForce GTX 1650 avec une torsion - une DRAM GDDR6 au lieu de la DRAM GDDR5 régulière. Et GIGABYTE est le premier à mettre à jour ses offres de GPU. Aujourd'hui, GIGABYTE a lancé ... exactement tous les modèles qu'il avait déjà proposés ? Les deux modèles, comme le GIGABYTE GTX 1650 OC et GTX 1650 Windforce OC, portent à nouveau le même nom, juste avec une mémoire plus récente.







La seule différence est la boîte dans laquelle il est livré, que vous pouvez voir ci-dessous, qui montre un marquage GDDR6 et le GPU a un carénage plus frais. La quantité de mémoire est toujours statique, restant à 4 Go, tandis que la vitesse est maintenant augmentée à 12 Gbps. Les horloges de base des modèles GTX 1650 OC sont inconnues, tandis que le boost est de 1635 MHz. Pour le modèle GTX 1650 Windforce OC, l'horloge de base est encore inconnue, tandis que le boost est de 1710 MHz.



VIDEOCARDZ