Les processeurs AMD ne sont plus paralysés par la dernière mise à jour de MATLAB MKL.



MATLAB a reçu une mise à jour qui ne paralyse plus les utilisateurs de processeurs AMD. En novembre 2019, il y avait une certaine controverse quand il est apparu que MATLAB, une plate-forme informatique populaire populaire auprès des sociétés d'ingénierie, des universités et des instituts de recherche, ne fonctionnait pas de manière optimale avec les processeurs AMD.



Plus précisément, le composant Intel MKL (bibliothèque du noyau mathématique) de la suite a été conçu de telle sorte que s'il ne reconnaissait pas la chaîne CPUID "GenuineIntel", il désactiverait les chemins de code AVX2 rapides et retomberait sur SSE. Cela infligerait entre 20 et 300% de pénalités de performances aux processeurs "AuthenticAMD".







L'utilisateur de Reddit Nedflanders1976 a développé un ajustement en novembre, qui usurpe MKL en pensant que les processeurs AMD sont "GenuineIntel", lui permettant de tirer parti des ensembles d'instructions modernes tels que SSE4, AVX et AVX2. Les processeurs AMD prennent en charge SSE4 et AVX depuis sa série FX 2011, et AVX2 depuis Ryzen 2017.



Avec la dernière version R2020a, MATLAB active automatiquement l'exécution AVX2 sur les processeurs AMD qui prennent en charge le jeu d'instructions. Un ensemble rapide de tests par ExtremeTech confirme que la mise à jour tire effectivement parti du chemin de code plus rapide par défaut, avec Ryzen Threadripper 3960X et 3970X gagnant plus de 200% de performances et battant le Core i9-10980XE (ce qui nécessitait le tweak Nedflanders1976 plus tôt).



