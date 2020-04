SYNOLOGY nous propose un nouveau NAS : Le DS918+.







Serveur de stockage évolutif à haut débit



Le Synology DS918+ est conçu pour les PME et les passionnés d'informatique. Grâce à un puissant moteur de chiffrement matériel AES-NI, le DS918+ offre une transmission exceptionnelle des fichiers chiffrés. Également capable de transcoder jusqu'à deux chaînes de vidéo H.265/H.264 4K simultanément, le DS918+ est idéal pour le partage et le stockage du contenu multimédia en ultra haute définition.



Répondez à vos besoins en matière de performances et de capacité







Le DS918+ prend en charge jusqu'à deux SSD M.2 NVMe 2280 pour une création rapide du cache système, sans occuper de baies internes pour disque. Évolutif jusqu'à 9 disques avec une unité d'expansion Synology DX517, le DS918+ est en mesure de répondre aux besoins de capacité de stockage flexible.



Serveur multimédia 4K







Accédez et diffusez votre contenu multimédia 4K à tout moment et n'importe où. DS918+ prend en charge le transcodage en ligne 4K H.264/H.265 via Video Station et DS video, pour autoriser la conversion et la lecture de vidéos 4K à la volée sur d'autres ordinateurs, smartphones et lecteurs multimédias qui ne prennent pas en charge les formats Ultra HD à l'origine.



Synchronisez vos fichiers sur tous vos appareils







Cloud Station Suite vous offre une synchronisation en temps réel des données sur tous vos périphériques et autres Synology NAS. Le « versionnage intelligent » permet de conserver les versions des fichiers les plus importants afin de mieux utiliser l'espace de stockage.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 684.90 euros.



SYNOLOGY