ASUS nous propose un nouvel écran Gamers : Le ROG Swift PG43UQ.















VITESSES FULGURANTES. AUCUNE PERTE VISUELLE.



Le ROG Swift PG43UQ est le premier moniteur gaming de 43'' à supporter la technologie de compression vidéo (DSC) afin que les images qu'il affiche restent fluides même en 4K à 144 Hz. Il intègre par ailleurs les technologies High Dynamic Range (HDR) et NVIDIA G-SYNC tout en exploitant 90 % de la colorimétrie DCI-P3 pour produire un gamut exceptionnel et des contrastes élevés, répondant à la certification DisplayHDR™ 1000 Le ROG Strix PG43UQ inclut également la technologie GameFast Input pour des contrôles plus rapides et sans lag qui embellissent l'expérience utilisateur en jeu tout en lui donnant l'avantage sur ses concurrents.



QUALITÉ D'AFFICHAGE EXCEPTIONNELLE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE DSC



La technologie Display Stream Compression (DSC) fait passer le 4K sur une seule connexion DisplayPort 1.4 en compressant puis en décompressant chaque image pour que le moniteur ne subisse aucune perte visuelle.



LE DIVERTISSEMENT SUR GRAND ÉCRAN



Débordant de fonctionnalités dédiées aux jeux vidéo, ce moniteur de 43 pouces offre une expérience d'affichage XXL sans pour autant transiger sur les fréquences de rafraîchissement, notamment variables, que l'on trouve habituellement sur des dalles plus petites.



Technologie GameFast Input



Le ROG Strix PG43UQ supporte la technologie GameFast Input afin de réduire l'Input Lag. Cette technologie accélère vos actions pour être toujours au top de la réactivité dans vos jeux.



Fréquence de rafraîchissement rapide à 144 Hz et temps de réponse de 1 ms







Le ROG Strix PG43UQ bénéficie d'une fréquence de rafraîchissement ultra-rapide de 144 Hz pour des jeux 100 % fluides sans le moindre lag, quel que soit le rythme de l'action ou l'exigence des graphismes.



COMPATIBLE AVEC NVIDIA G-SYNC







Le ROG Swift PG43UQ est certifié compatible avec la technologie G-Sync et fournit de ce fait une expérience de jeu fluide, sans aucun déchirement d'image. Il peut aussi utiliser la fonctionnalité Fréquence de rafraîchissement variable (VRR) par défaut sur les cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX 10-Series et NVIDIA GeForce RTX 20-Series.



HIGH DYNAMIC RANGE (HDR)

AVEC DCI-P3 90 % ET DISPLAYHDR 1000



Le ROG Strix PG43UQ supporte la technologie HDR avec une luminance allant jusqu'à 400 cd/m2. Les niveaux de luminosité et de noirs feront ressortir chaque infime détail de vos images. En outre, le PG43UQ peut se targuer d'avoir un espace colorimétrique DCI-P3 à 90 % et des contrastes marqués qui lui ont permis d'obtenir la certification DisplayHDR™ 1000. Pour une parfaite précision d'affichage des couleurs, le ROG Swift PG43UQ est pré-calibré en usine et délivre un écart Delta inférieur à 2.



ÉCLAIRAGE AURA SYNC



Grâce à sa technologie exclusive d'éclairage ASUS Aura Sync *, le Swift PG43UQ vous offre des effets lumineux pouvant être synchronisés avec d'autres appareils et périphériques compatibles Aura.



* Téléchargez ici la dernière version du logiciel Aura Sync.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Il sera bientôt disponible (Environ d'ici 1 semaine) sur les sites E-Commerces.



Le prix sera de : 1 499.95 euros.



ASUS