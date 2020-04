XMG nous propose un nouveau PC portable : L'APEX 15.



Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait un ordinateur portable avec un processeur de bureau doté de 16 cœurs et 32 threads sur un ordinateur portable ? Eh bien, aujourd'hui est votre jour de chance car XMG, un fabricant allemand d'ordinateurs portables, a décidé de lancer un ordinateur portable doté du dernier et du meilleur processeur AMD de bureau - le monstre Ryzen 3950X 16C/32T.



Le CPU 3950X, tout en présentant un TDP régulier de 105 W, a été configuré à 65 W en mode Eco, et il fonctionne de 2,6 à 4,2 GHz. Le CPU n'est pas non plus soudé à la carte mère et il y a un socket AM4 complet, capable de loger n'importe quel CPU de bureau de la série 3000.















Outre un processeur puissant, il existe des options pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 2060 ou RTX 2070, qui pilotent un panneau IPS Full HD 144 Hz de 15,6 pouces équipé d'une technologie anti-reflets. Les GPU sont une "incarnation Max-P" comme l'appelle XMG, ce qui signifie probablement qu'ils sont conçus pour des performances maximales, c'est-à-dire des vitesses de suralimentation éventuellement plus élevées. De plus, vous pouvez configurer l'ordinateur portable avec jusqu'à 64 Go de RAM DDR4 2666 MHz.



Cette configuration, contenant Ryzen 9 3950X, RTX 2070, 32 Go de RAM et 1 To NVM, coûte environ : 2 631 euros.



Pour plus d'options de configuration, vous pouvez consulter ce site Web en Cliquant ICI.



La disponibilité est supposée être dans 6-8 semaines.



VIDEOCARDZ