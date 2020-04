Samsung mettra fin à la fabrication des écrans LCD d'ici la fin de 2020, se concentrera sur AMOLED et QLED.



Samsung Display, une filiale de Samsung Electronics qui développe et fabrique des panneaux d'affichage, mettrait fin à la fabrication de tous ses produits de panneaux LCD d'ici la fin de 2020. Il s'agit notamment de films TN, de divers types de VA et d'IPS. Cela mettrait un terme aux panneaux LCD à rétroéclairage LED, qui constituent la majeure partie des moniteurs et téléviseurs PC à bas prix de l'entreprise.







L'entreprise se concentrera sur des technologies de panneau plus avancées, telles que AMOLED et QLED. Samsung fabrique des panneaux LCD dans des usines en Corée du Sud et en Chine. Avec la disparition progressive de l'écran LCD, les lignes de production seront ré-outillées pour fabriquer des panneaux LED à point quantique (QLED). La société passera le reste de 2020 à expédier les commandes de panneaux LCD en attente.



REUTERS