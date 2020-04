IN WIN nous propose un nouveau boitier PC : Le 216.



Aujourd'hui, In Win a déployé le châssis 216 à mi-tour. Doté d'un design conventionnel, le 216 se caractérise par un accent en aluminium brossé qui longe la hauteur du coin gauche du panneau avant. Le noir mat constitue la majeure partie des panneaux latéraux avant et droit, tandis que le verre trempé teinté recouvre le côté gauche. À l'intérieur, vous obtiendrez un agencement contemporain horizontalement partitionné.



Le compartiment supérieur avec le plateau de la carte mère peut accueillir des cartes mères d'une largeur allant jusqu'à E-ATX, des refroidisseurs CPU jusqu'à 16,6 cm de hauteur et des cartes graphiques jusqu'à 38 cm de longueur. Outre les sept emplacements d'extension normalement positionnés, vous disposez de deux emplacements d'extension verticaux qui vous permettent de montrer votre carte graphique via une carte de montage PCIe.















Le compartiment inférieur de l'In Win 216 contient la baie du bloc d'alimentation (jusqu'à 22 cm de long) et deux baies de lecteur 3,5 pouces pouvant chacune contenir des lecteurs 2,5 pouces. Deux supports supplémentaires de 2,5 pouces se trouvent derrière le plateau de la carte mère.



La ventilation comprend trois entrées avant de 120 mm qui peuvent s'accrocher à un radiateur de 360 mm x 120 mm; deux échappements supérieurs de 120 mm pouvant contenir un radiateur de 240 mm x 120 mm et un échappement arrière de 120 mm. Le boîtier mesure 465 mm x 220 mm x 460 mm (HxLxP).



La marque n'a pas révélé d'informations sur les prix.



TECHPOWERUP