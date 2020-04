ADATA XPG : Le module de mémoire ADATA XPG SPECTRIX D60G remporte le prix Red Dot Design Award.



ADATA Technology, l'un des principaux fabricants de modules DRAM haute performance, de produits NAND Flash et d'accessoires mobiles est heureux d'annoncer que le module de mémoire XPG SPECTRIX D60G DDR4 a reçu le Red Dot Design Award 2020 pour l'excellence de sa conception.



La mémoire XPG SPECTRIX D60G DDR4 présente une conception unique à double bande lumineuse RVB qui lui donne la plus grande surface RVB de tout module de mémoire. Les bandes lumineuses RVB entièrement exposées sont extra-larges pour un effet maximal. Combiné avec un effet de flux multicolore fascinant, il ajoutera une touche étonnante à n'importe quelle construction. Les utilisateurs peuvent personnaliser l'effet d'éclairage comme les motifs, les vitesses d'impulsion, l'intensité d'éclairage, etc.



Le contrôle est sans tracas avec l'application XPG RGB Sync ou un logiciel de contrôle de la lumière RVB existant d'un fabricant majeur de cartes mères. Au-delà de l'éclairage, le D60G arbore un style avant-gardiste unique qui comprend un design X-light avant-gardiste avec une surface à facettes multiples inspirée du diamant.







Stable, durable et fiable



Le D60G est construit avec des puces de haute qualité et un dissipateur thermique en métal pour une excellente intégrité, fiabilité et stabilité du signal, ce qui prolonge efficacement la durée de vie du module de mémoire. Le D60G prend en charge Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0, ce qui facilite l'overclocking en permettant aux utilisateurs de contrôler l'overclocking via le système d'exploitation de leur PC plutôt que dans le BIOS.



ADATA a récemment lancé des versions plus performantes 3600 MHz CL14 et 3200 MHz CL 14 du XPG SPECTRIX D60G. Avec des fréquences plus élevées et des classements CL 14, les nouveaux modules offrent une latence plus faible et des performances d'overclocking jusqu'à 4500 MT/s.



