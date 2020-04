Abkoncore nous propose un nouveau ventirad CPU : Le T404B Hurricane tower.



Abkoncore a déployé aujourd'hui le refroidisseur d'air à processeur de type tour T404B Hurricane sous sa sous-marque Cool Storm. Sa conception implique un dissipateur thermique à ailettes en aluminium de type tour conventionnel qui est ventilé par deux ventilateurs de 120 mm en configuration push-pull. Avec cela, la société revendique une capacité thermique allant jusqu'à 170 W TDP et inclut la prise en charge des prises LGA2066, LGA115x et AM4.











La conception du dissipateur thermique implique une base sur laquelle quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur entrent en contact direct avec le processeur, transportant la chaleur à travers l'aileron, qui est ensuite ventilé par les ventilateurs.



Chacun des deux ventilateurs de 120 mm utilise du PWM à 4 broches pour leur fonction principale, tourne entre 800 et 1800 tr/min, poussant un peu plus de 50 CFM d'air avec une sortie de bruit maximale de 33 dBA. Les ventilateurs disposent d'un éclairage RVB adressable et acceptent une entrée ARGB à 3 broches. Mesurant 128 mm x 107 mm x 157 mm (LxPxH), il pèse 1 kg.



Disponible dès maintenant, l'Abkoncore Cool Storm T404B Hurricane est au prix de 40 €.



TECHPOWERUP