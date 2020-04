ASUS nous propose un nouvel écran Gamers : Le ROG Strix XG27WQ.



ASUS a déployé le ROG Strix XG27WQ, un moniteur de jeu incurvé de 27 pouces. Avec une courbure de 1500R, ce moniteur offre une résolution WQHD (2560 x 1440 pixels) via un panneau VA. La fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, le temps de réponse de 1 ms (GTG), l'ELMB (ASUS extreme low motion blur) et la certification AMD FreeSync Premium Pro renforcent ses performances de jeu.



Le panneau est conforme aux spécifications DisplayHDR 400 et prend en charge HDR-10. Les autres spécifications essentielles du panneau comprennent des angles de vision de 178 °/178 °, un rapport de contraste de 3000: 1 et une saturation des couleurs de 125% sRGB/DCI-P3 de 92%.















Le ROG Strix XG27WQ est doté de la base de trépied typique d'ASUS avec une projection du logo ROG, avec des réglages de hauteur, de pivotement et d'inclinaison. Les entrées d'affichage incluent un DisplayPort 1.2a et deux ports HDMI 2.0. Une prise casque 3,5 mm diffuse l'audio numérique de la carte graphique.



Il y a aussi un concentrateur USB 3.0 à 2 ports. Parmi les fonctionnalités spécifiques aux joueurs figurent la suite ASUS GamePlus, qui comprend des réticules rigides, une minuterie, un compteur FPS et un alignement de l'affichage ; ASUS GameVisual, un ensemble de préréglages d'affichage spécifiques au genre du jeu; et le mode faible lumière bleue.



ASUS n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP