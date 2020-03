UBISOFT nous propose le jeu PC : Rayman Legends.







Rayman, le héros du jeu de plates-formes le plus acclamé et récompensé en 2011, revient avec Rayman Legends



Michel Ancel, célèbre créateur de Rayman®, Beyond Good et Evil® et des Lapins Crétins™ apporte encore une fois toute sa créativité au service d’une nouvelle aventure haute en couleur pour son personnage de Rayman



Rayman Legends révolutionne le genre du jeu de plates-formes avec son contenu gigantesque et ses modes inédits !



Rayman, Globox et les Ptizêtres se baladent dans la Croisée des Rêves et découvrent une tente ornée de peintures qui racontent l’histoire de 5 mondes légendaires. En inspectant l’une d’entre elles, ils se retrouvent aspirés et projetés dans un monde inconnu… L’aventure peut commencer ! Rayman et sa bande doivent alors se frayer un chemin dans chacun de ces mondes inspirés des contes et légendes célèbres pour sauver le leur.



Pour rappel :



CONFIG MINIMUM



- Système d'exploitation : Windows XP SP3 ou Windows Vista SP2 ou Windows 7 SP1 ou Windows 8 (les deux versions 32/64bit),

- Processeur : Intel Pentium IV à 3,0 GHz ou AMD Athlon64 3000 + à 1,8 GHz,

- Mémoire : 2 Go de RAM,

- Graphiques : nVidia GeForce 6800GT ou AMD Radeon X1950 Pro (256 Mo de VRAM avec Shader Model 3.0 ou supérieur),

- Disque dur : 6 Go d'espace disponible,

- Carte son : Carte son compatible DirectX avec les derniers pilotes,

- Notes supplémentaires : Clavier et souris compatibles Windows requis, contrôleur Microsoft XBOX360 en option ou compatible.



CONFIG CONSEILLÉ



- Système d'exploitation : Windows XP SP3 ou Windows Vista SP2 ou Windows 7 SP1 ou Windows 8 (les deux versions 32/64bit),

- Processeur : Intel Core 2 Duo E4400 @ 2,0 GHz ou AMD Athlon64 X2 3800 + @ 2 GHz,

- Mémoire : 2 Go de RAM,

- Graphiques : nVidia GeForce 9600GT ou supérieur, AMD Radeon HD3850 ou supérieur (512 Mo de VRAM avec Shader Model 4.0),

- Disque dur : 6 Go d'espace disponible,

- Carte son : Carte son compatible DirectX avec les derniers pilotes,

- Notes supplémentaires : Clavier et souris compatibles Windows requis, contrôleur Microsoft XBOX360 en option ou compatible.



Pour le télécharger : Rien de plus simple, il suffit de Cliquez ICI.



UBISOFT