LG nous propose une nouvelle TV : La 75UM7110.



















La résolution 4K, un nouveau standard pour la HD



Faites l'expérience d'images en 4K plus réalistes, aux détails d'une grande finesse et aux couleurs éclatantes grâce à la dalle IPS, qui offre une résolution quatre fois supérieure à la Full HD.



Une grande expérience quel que soit l'angle de vue







Peu importe où vous vous asseyez, le grand angle de vision de la dalle IPS 4K vous captive grâce à un réalisme spectaculaire - en affichant des couleurs fidèles quasiment à 100%, même en regardant le téléviseur à partir d'un angle de 60 degrés.



Processeur Quad Core La source des images 4K



Un processeur quadri-cœur rapide et performant élimine le bruit et crée des couleurs et des contrastes plus dynamiques. Les images en basse résolution sont mises à niveau et reproduites au plus près de la qualité 4K.



Véritable précision des couleurs







Les moindres nuances de couleur sont reproduites fidèlement afin d'offrir des couleurs plus nettes, plus riches et plus réalistes.



Active HDR 4K pour des détails incroyables



Active HDR 4K optimise chaque scène, offrant ainsi des détails pleins de délicatesse et des couleurs riches. Le format multi-HDR, incluant les formats HDR10 et HLG, s'associe avec la technologie d'ajustement dynamique scène par scène de LG, pour vous permettre de profiter de tous vos contenus vidéo dans une qualité HDR époustouflante.



Plongez vous dans le son grâce à Ultra Surround



Grâce à un son provenant de plusieurs canaux audio virtuels, cette technologie crée une expérience de divertissement plus immersive.



Un design simple mais élégant







Un cadre d'une grande finesse et des lignes modernes et élégantes ajoutent une touche esthétique et haut de gamme à votre espace et optimisent votre expérience visuelle.



Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 969.95 euros.



LG