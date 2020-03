TECHPOWERUP nous propose le test du : be quiet! Shadow Rock 3.



BEQUIET! est un favori des passionnés bien connu pour produire une pléthore de produits PC axés sur le silence. Des boîtiers et des glacières aux alimentations, ils ont recueilli un nombre important de clients au fil des ans. Cela provient probablement du fait qu'ils ne remplissent pas les étagères avec un nouveau produit tous les quelques mois. Soyez silencieux! se concentre plutôt sur le raffinement des conceptions de base, et cela se voit alors qu'ils continuent de remporter de nombreux prix à la fois des critiques et des lecteurs, gagnant leur popularité en partie grâce à leur philosophie de «silence et performance sans compromis».







Dans la revue d'aujourd'hui, je vais jeter un œil au Shadow Rock 3, qui dispose d'une grande tour de refroidissement décalée qui reçoit la chaleur via cinq caloducs Ø6 mm avec un seul ventilateur Shadow Wings 2 de 120 mm pour la circulation de l'air. Au total, la conception est conçue pour gérer un TDP maximum de 190 watts. Contrairement aux autres fabricants qui utilisent tout RVB, BEQUIET! opté pour un thème noir et blanc à contraste plus élevé sans LED.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP