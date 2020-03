Resident Evil 3 : PC graphics performance benchmark review.



Un remake du Resident Evil 3 de 1999, un style de jeu similaire au remake de Resident Evil2 en 2019, oui, nous avons atterri à Resident Evil 3 (Nemesis). Resident Evil 3 étoiles Jill Valentine alors qu'elle s'échappe de Raccoon City tout en étant poursuivie par l'implacable arme biologique Nemesis.



Les joueurs peuvent également participer à des expériences Umbrella auparavant inconnues à la périphérie de Raccoon City dans le jeu multijoueur asymétrique en ligne inclus Resident Evil Resistance, précédemment connu sous le nom de travail Project Resistance. de toute évidence, le remake est plus beau, cependant, c'est vraiment cool de comparer ces deux versions. Au cas où vous ne le saviez pas, Resident Evil 3 est sorti à l'origine il y a vingt ans, en 1999 et en tant que tel, il y a eu une évolution assez graphique de RE3.







La version PC a de meilleurs visuels basés sur de nouvelles améliorations graphiques et techniques pour une immersion plus profonde. Il s'agit du troisième volet de la série Resident Evil et se déroule en deux parties, avant et après les événements de Resident Evil 2.



L'histoire suit Jill Valentine et ses efforts pour s'échapper d'une ville infectée par une arme biologique. Les choix à travers le jeu affectent l'histoire et la fin. Le jeu utilise le même moteur que ses prédécesseurs et propose des modèles 3D sur des arrière-plans pré-rendus avec des angles de caméra fixes.



Initialement prévu comme un spin-off mettant en vedette un autre protagoniste, Resident Evil 3 a été conçu pour avoir un gameplay plus orienté vers l'action que les précédents jeux Resident Evil. Il dispose d'un plus grand nombre d'ennemis et présente la créature Némésis, qui poursuit périodiquement le joueur.



Accompagné d'une importante campagne marketing, Resident Evil 3 a reçu des critiques positives et vendu plus de trois millions d'exemplaires dans le monde. Les critiques ont salué les graphismes détaillés du jeu et le Nemesis comme un méchant intimidant, mais certains ont critiqué sa courte durée et son histoire.







Nous jetons un coup d'œil au jeu de nos manières habituelles en profondeur. Cela serait testé sur le jeu PC par rapport aux performances de la carte graphique avec les derniers pilotes de carte graphique AMD/NVIDIA. De nombreuses cartes graphiques sont testées et comparées.



Nous examinons les performances avec les dernières cartes graphiques et technologies. Plusieurs cartes graphiques sont testées et comparées avec les dernières cartes telles que les séries GeForce GTX 10 et RTX 20 (Super) incluses ainsi que les dernières cartes graphiques Radeon RX séries 500, Vega et 5000. Vous allez avoir besoin d'un PC raisonnablement moderne avec au moins une carte graphique grand public pour bien jouer le jeu.



Cet article couvrira les points de référence dans le sens des fréquences d'images moyennes, nous examinerons toutes les résolutions populaires à l'échelle de Full HD (1920x1080/1200), WQHD (2560x1440) et bien sûr Ultra HD. UHDTV (2160p) mesure 3840 pixels de large par 2160 pixels de haut (8,29 mégapixels), ce qui représente quatre fois plus de pixels que 1920x1080 (2,07 mégapixels).



Nous testons avec le jeu basé sur le pilote AMD Radeon optimisé et disponible (téléchargement) et pour Nvidia leur pilote GeForce WHQL (téléchargement). Nous allons tester le jeu sur la plate-forme PC par rapport aux performances de la carte graphique avec les pilotes de carte graphique AMD/NVIDIA.



