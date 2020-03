ASUS nous propose un nouvel écran de 17.3 pouces portatif : Le ROG Strix XG17AHPE.















Le moniteur de jeu portable le plus rapide au monde



Le ROG Strix XG17AHPE est un superbe moniteur portable IPS Full HD de 17,3 pouces conçu pour les jeux. Le temps de réponse de 3 ms, la fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et la synchronisation adaptative garantissent que votre jeu fonctionnera avec rapidité et clarté, tandis que la conception ultra-mince et la puissante batterie intégrée de 7800 mAh vous permettent de l'emporter partout. Combinez cela avec la Smart Cover personnalisée et vous obtenez le moniteur de jeu portable ultime.



Beauté sur grand écran, avec des visuels très détaillés et des couleurs précises







Le panneau de 17,3 pouces présente jusqu'à 10% d'espace d'écran en plus que les écrans portables traditionnels, offrant des expériences de jeu immersives en déplacement. Conçu avec la technologie IPS, vous profiterez d'images de qualité supérieure avec des couleurs exceptionnelles - avec une gamme de couleurs 100% sRGB et un rapport de contraste étonnant de 1 000: 1. Les grands angles de vision de 178 degrés garantissent une distorsion et un décalage des couleurs minimaux, même lorsque vous regardez à partir de positions extrêmes.



Taux de rafraîchissement incroyablement rapide de 240 Hz







Avec des taux de rafraîchissement de premier ordre allant jusqu'à 240 Hz, vous vivrez des visuels de jeu incroyablement fluides, vous donnant le dessus sur les jeux de tir à la première personne, les courses, la stratégie en temps réel et les titres sportifs.



Temps de réponse ultra rapide de 3 ms







Le temps de réponse rapide de 3 ms élimine les bavures et le flou de mouvement. Cela vous permet de réagir instantanément à ce que vous voyez à l'écran, en particulier dans les jeux rapides - vous permettant de prendre des virages comme un pilote de voiture de course professionnel, ou d'accrocher ce tir à la tête comme un pro chevronné.



Technologie de synchronisation adaptative



La prise en charge de la synchronisation adaptative permet une expérience de jeu fluide et sans déchirure à des performances optimales. Avec des taux de rafraîchissement élevés, une technologie de compensation de faible fréquence d'images et une faible latence, le Strix XG17AHPE offre des expériences de jeu sans compromis partout.



Batterie puissante pour les jeux non-stop



La batterie haute capacité de 7800 mAh contient suffisamment de jus pour une utilisation solide jusqu'à 3,5 heures jusqu'à 240 Hz, pour une puissance de jeu ininterrompue où que vous soyez. Le ROG Strix XG17AHPE prend également en charge la technologie de charge rapide 3.0 et USB 3.0, vous permettant d'alimenter la batterie jusqu'à 120 minutes sans interruption en 240 Hz en seulement une heure de charge - vous serez donc prêt à partir en un rien de temps.



Connexions pour tous les appareils



Avec USB-C et micro-HDMI, Strix XG17AHPE vous permet d'afficher du contenu à partir d'une grande variété d'appareils, y compris les ordinateurs portables, les smartphones, les consoles de jeux, les appareils photo et les tablettes - offrant une vue plus étendue pour le travail ou le jeu.



Mince, léger et portable



Avec un profil mince de 1 cm et seulement 1060 g, le Strix XG17AHPE est superbement portable et est facile à installer et à utiliser n'importe où.



Obtenez un son incroyable partout



Avec une paire de haut-parleurs stéréo à l'avant, le ROG Strix XG17AHPE pompe l'audio du jeu directement vers vous, de sorte que vous entendrez et ressentirez chaque son. De plus, l'écran dispose d'un convertisseur numérique-analogique (DAC) ESS 9118 intégré pour piloter vos écouteurs. Ce processeur audio monopuce offre une lecture sans perte 24 bits/192 kHz avec une plage dynamique sans précédent et une distorsion ultra-faible pour un son de jeu clair et immersif.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible dans 1 semaine environ.



Le prix est de : 599.95 euros.



