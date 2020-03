CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le SINGULARITY COMPUTERS Spectre 2.0.



Le Singularity Computers Spectre 2.0 est un boîtier E-ATX avec de nombreuses options pour l'installation d'un système de refroidissement à eau personnalisé. La tour midi a une plaque de distribution intégrée qui agit comme un plateau de carte mère et est en verre acrylique transparent. La carte graphique peut être affichée verticalement avec le câble de montage inclus.















Aperçu des caractéristiques des tours Midi Singularity Computer Spectre 2.0 :



- Vitrine pour cartes mères jusqu'à E-ATX,

- Énorme verre acrylique transparent Distro-Plate,

- Comprend un support GPU vertical et un câble de montage,

- Peut contenir deux radiateurs 360 mm en même temps,

- Espace pour trois disques de 2,5 pouces.



Spectre 2.0 : Boîtier vitrine pour systèmes haut de gamme refroidis par eau



Le Singularity Computers Spectre 2.0 offre de nombreuses options pour intégrer un refroidissement par eau personnalisé : la paroi latérale droite du boîtier n'est pas seulement en verre acrylique transparent, elle sert également de plaque de distribution et offre de nombreuses connexions pour un circuit d'eau ainsi qu'un remplissage et un port de vidange.



L'intégration d'une pompe D5 est également préparée. Un boîtier de pompe approprié avec le logo du fabricant est également inclus dans la livraison. Des radiateurs 360 jusqu'à 60 millimètres de large peuvent être fixés au couvercle et à l'avant du Singularity Computer Spectre 2.0.



Il y a de la place pour les cartes mères compactes au format E-ATX (285 mm) sur le plateau transparent de la carte mère. L'alimentation ATX jusqu'à 275 millimètres de long est installée dans une cage séparée au bas du boîtier. La carte graphique d'une longueur maximale de 500 millimètres peut être installée verticalement à l'aide du câble de montage inclus.



Avec des accessoires en option, le montage vertical d'une deuxième carte graphique est également possible. Il y a régulièrement sept emplacements d'extension disponibles. À l'intérieur, le Distro-Plate propose différents canaux de câble qui peuvent être utilisés pour poser le câble d'alimentation proprement.



Entraînements et conception



Le Singularity Computers Spectre 2.0, qui est ouvert sur la gauche, peut accueillir jusqu'à trois disques de 2,5 pouces. Celles-ci sont fixées en haut du boîtier d'alimentation. La combinaison monochrome de panneaux extérieurs en aluminium anodisé noir et de verre acrylique transparent laisse beaucoup de place pour des ajustements individuels et peut être combinée parfaitement avec divers schémas de couleurs.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations, veuillez allez sur le site de CASEKING en Cliquant ICI.



Il sera disponible dans le courant du mois d'Avril 2020.



Le prix est de : 1499 euros.



CASEKING