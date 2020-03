NOBLECHAIRS propose : Un ensemble d'oreillers en mousse à mémoire de forme.



Ensemble de coussins haut de gamme pour noblechairs EPIC, ICON & HERO, offre un soutien du cou et des lombaires, une ergonomie et un confort accrus, ainsi que le logo noblechairs cousu.



















L'ensemble d'oreillers à mémoire noblechairs est le complément parfait pour votre modèle noblechairs. Il répond aux normes premium les plus élevées et soutient la posture naturelle grâce à une forme et un contour ergonomiquement optimisés. L'expérience assise bien connue des noblechairs est rendue parfaite par les coussins en mousse à mémoire de forme.



Offrant un soutien amélioré du cou et des lombaires, ces coussins soutiennent et encouragent une posture plus naturelle tout en rendant les chaises de jeu encore plus confortables qu'elles ne le sont déjà. Grâce à leur flexibilité et à leur adaptabilité exceptionnelles, les coussins peuvent être placés exactement là où ils sont nécessaires pour un confort maximum. Une fine bande élastique aide à maintenir le coussin de nuque dans la position souhaitée.



Cet ensemble se compose de deux coussins pour différentes parties du dos: un plus petit pour le cou et un plus grand et plat pour la région lombaire. Ce dernier offre un soutien optimal pour les vertèbres lombaires, ce qui le rend approprié comme support lombaire. Bien que les coussins noblechairs soient doux et de forme optimale, ils sont néanmoins extrêmement stables afin de soutenir le corps de la meilleure façon possible.



Le noyau constitué de mousse à mémoire s'enroule contre le corps de l'individu et conserve sa forme même après une utilisation prolongée. La forme spéciale du coussin lombaire est non seulement adaptée au dos mais correspond également parfaitement aux chaises de jeu des chaises nobles.



Les coussins sont recouverts d'une housse en polyester doux mais résistant et respirant. En même temps, le couvercle est facile à entretenir et peut être nettoyé facilement, même dans une machine à laver. Soin et confort mis à part, les coussins noblechairs ne manquent pas non plus dans le domaine esthétique: ils incluent le célèbre logo noblechairs en blanc, cousu dans les coussins. En tout état de cause, ceux-ci représentent un accessoire indispensable pour les propriétaires de fauteuils nobles partout.



Voici la fiche technique :







Le produit est déjà disponible sur le site de la marque.



Le prix est de : 59.90 euros.



