AMD Ryzen 9 4900HS torpille la gamme Intel Core i9 Mobile, le processeur mobile le plus rapide.



Avis sur le processeur mobile phare d'AMD, le Ryzen 9 4900HS a été mis en ligne aujourd'hui, et le verdict est clair. Intel a perdu à la fois ses performances et son leadership en termes d'efficacité de batterie sur son segment informatique le plus lucratif: l'informatique client mobile. Dans une revue Hardware Unboxed comparant le 4900H au produit phare actuel du Core i9 d'Intel, le i9-9880H, la puce AMD dans son stock 45 W TDP bat l'Intel même avec la puce Intel configurée à 90 W cTDP.



















Le 4900HS affiche un score CineBench R20 11,9% plus élevé (les deux puces sont à 8 cœurs/16 threads) lorsque la puce Intel est renforcée avec 90 W cTDP, et 33% plus rapide lorsque l'i9-9980H est dans ses paramètres de stock, et 54% plus rapide lorsqu'il est plafonné à 35 W cTDP. Il se retrouve également plus de 150% plus rapide que le dernier processeur mobile le plus rapide d'AMD, le Ryzen 7 3750H basé sur "Picasso" 12 nm.



L'histoire se répète avec CineBench R15 (4900H étant 34% plus rapide que le stock i9-9880H), 18% plus rapide chez Handbrake HEVC, 25% plus rapide chez Blender "Classroom" et 35% plus rapide avec le benchmark 7-Zip. La puce AMD est en retard de 12% dans Photoshop moins parallélisé. Sur les applications de créativité qui évoluent avec des cœurs, telles que Premiere "Warp Stabilizer 4K", le 4900HS est 12,6% plus rapide. Les performances de jeu restent une répartition égale entre les deux puces. Trouvez plusieurs résultats de test et commentaires plus intéressants dans la présentation Hardware Unboxed ICI.



Intel a déjà annoncé une réponse au 4900HS sous la forme du i9-10980HK.



TECHPOWERUP