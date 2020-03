XIGMATEK dévoile un nouveau boîtier PC : Le Perseus Open-Frame.



La semaine dernière, XIGMATEK a dévoilé le boîtier ATX à cadre ouvert Perseus. Avec une conception de chambre polygonale qui crée deux panneaux orientés vers l'arrière et un plateau incliné pour carte mère, le Perseus dispose d'un châssis à cadre en acier avec des panneaux en verre trempé sur les côtés.











La conception crée deux évents de ventilateur de 120 mm le long du panneau supérieur, des échappements de 120 mm le long des deux panneaux orientés vers l'arrière et deux entrées de 120 mm le long du panneau avant. La chambre principale avec le plateau de la carte mère peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 40 cm de long, des refroidisseurs de CPU jusqu'à 17 cm de haut et le compartiment PSU en bas peut contenir des PSU jusqu'à 18 cm de long.







Les compartiments de stockage sur le XIGMATEK Perseus comprennent une plaque combinée qui tient sur un lecteur de 3,5 pouces ou deux de 2,5 pouces, et un support supplémentaire de 2,5 pouces derrière le plateau de la carte mère. Vous pouvez monter un radiateur de 240 mm x 120 mm le long du panneau supérieur et de 120 mm x 120 mm le long des facettes arrière et avant du boîtier.







La connectivité du panneau avant comprend des prises USB 3.x type A et HDA. Le boîtier mesure 610 mm x 230 mm x 540 mm (LxlxH).



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP