Abkoncore nous propose un nouveau boitier : Le Ramesses 310.



Abkoncore a dévoilé aujourd'hui les Ramsès 310, un boîtier pleine tour ATX à faible profondeur qui combine du verre trempé avec de l'acier noir mat. À l'intérieur, le boîtier positionne la carte mère ATX sous un compartiment supérieur qui contient le bloc d'alimentation et les baies de lecteur.







Avec une hauteur compensant la profondeur, le boîtier peut contenir jusqu'à trois radiateurs de 240 mm x 120 mm, un chacun le long des panneaux latéraux inférieur, arrière et supérieur.







Le plateau de la carte mère bénéficie d'un support ATX complet car il dispose de 9 emplacements d'extension, vous pouvez donc installer une carte graphique à trois emplacements même dans l'emplacement le plus bas.



Les options de stockage sur l'Abkoncore Ramesses 310 comprennent trois baies de lecteur de 3,5 pouces dans le compartiment supérieur et deux supports de 2,5 pouces derrière le plateau de la carte mère. Six ventilateurs Abkoncore Spider Spectrum 120 mm sont inclus avec le boîtier, avec un contrôleur LED RVB interne qui prend en entrée la télécommande RF.







L'embellissement RVB encadre également chacun des ports du panneau avant: quatre ports USB 3.1 de type A, des prises HDA et les boutons d'alimentation/réinitialisation. Mesurant 220 mm x 550 mm x 330 mm (LxHxP), le boîtier pèse 9 kg.



Disponible dès maintenant, le Ramesses 310 est au prix de : 160 euros.



TECHPOWERUP