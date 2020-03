EK Waterblocks lance la plaque distro EK-Quantum Reflection Obsidian 1000D D5 PWM D-RGB.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement par eau haut de gamme, lance l'EK-Quantum Reflection Obsidian 1000D D5 PWM D-RGB, une solution de réservoir, de routage et de pompe spécialement conçue pour le boîtier Corsair Obsidian 1000D. Cette plaque de distribution est conçue pour fournir une solution de refroidissement à eau unique avec deux pompes D5 pour les utilisateurs qui exigent une esthétique haut de gamme, du silence et un débit suffisant pour plusieurs GPU ou même deux systèmes dans un seul cas.











Cette plaque de distribution est conçue pour apporter l'esthétique mince EK Quantum à l'avant du boîtier 1000D et pour offrir un débit élevé et un fonctionnement silencieux grâce à deux pompes D5 authentiques connectées en série. Bien qu'il soit mince, sa surface est absolument massive et pèse 5,3 kilogrammes. La plaque de distribution EK-Quantum Reflection Obsidian 1000D D5 ne convient que pour la Corsair Obsidian 1000D Super-Tower.











La plaque de distribution prend les deux positions de montage du radiateur frontal, laissant de la place pour deux radiateurs épais XE 480 mm dans le haut. Trois supports métalliques sont livrés avec cette voie d'eau Reflection - deux sont utilisés pour le monter sur le plateau de radiateur télescopique avant. Le troisième est utilisé, si votre boucle utilise des tubes souples, pour connecter les plateaux de radiateur supérieur et avant, vous permettant de les retirer ensemble.















Cette plaque de distribution d'eau est livrée avec une paire de pompes D5 authentiques puissantes et silencieuses contrôlées par PWM et une bande LED D-RGB adressable intégrée qui s'étend sur toute la longueur de l'unité tandis que le couvercle en aluminium noir anodisé cache les points chauds LED indésirables.



Disponibilité et prix



La plaque de distribution EK-Quantum Reflection Obsidian 1000D D5 PWM D-RGB est fabriquée en Slovénie, en Europe et est disponible à la commande via EK Webshop ou EK Partner Reseller Network pour : 699.99 euros.



TECHPOWERUP