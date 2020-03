ASUS nous propose un nouveau tapis de souris pour les Gamers : Le Strix Slice.











Un minimum de frictions pour un maximum d'actions



Le ROG Strix Slice est un tapis de souris ultrafin dont la surface ferme minimise les frictions et facilite le glissement de la souris. En outre sa base antidérapante en silicone l'aidera à rester en place même dans le feu de l'action. Le logo qu'il arbore est phosphorescent, sa surface est faite de polycarbonate durable : le Strix Slice reflète toute l'étendue de votre talent !



GLISSEMENT FLUIDE, PRÉCISION AU POINT



Le ROG Strix Slice est fabriqué à partir d'un polycarbonate qui réduit les frictions afin que sa surface soit plus fluide. Vos mouvements seront par conséquent plus rapides même lors des combats les plus féroces. Par ailleurs sa surface est facile à nettoyer et demande très peu d'entretien au quotidien. Convenant aux souris laser comme aux souris optiques, le ROG Strix Slice accompagne les mouvements de votre souris afin de transformer en action la moindre de vos réactions.



LA NUIT DÉVOILE VOS SECRETS



Parée du logo ROG dont l'arrière-plan véhicule un style cyberpunk, le ROG Strix Slice est phosphorescent * : il donne littéralement le ton de votre victoire éclatante !



* Pour rendre le Strix Slice phosphorescent en pleine nuit, il vous suffit au préalable de l'exposer à une source de lumière naturelle.



ULTRAFIN



Le ROG Strix Slice ne mesure que 0,6 mm d'épaisseur afin que que l'espace entre le tapis et la table soit aussi réduit que possible. La transition entre votre souris, votre poignet et le bureau se fait donc en douceur pour que rien ne vous perturbe lorsque vous êtes concentré sur votre partie.



ENDURCI POUR AFFRONTER TOUTES CIRCONSTANCES



Fabriqué à partir d'un polycarbonate durable, le ROG Strix Slice est anti-éclaboussures et les saletés s'enlèvent en un seul coup de chiffon ! Sa surface ferme résiste aux éraflures pour des performances à l'épreuve du temps.



AUCUN DÉRAPAGE TOLÉRÉ



Avec sa base antidérapante, le Strix Slice reste en place quelle que soit l'intensité de l'action. En silicone, elle se nettoie un seul coup d'éponge afin de continuer à performer.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 24.95 euros.



ASUS ROG