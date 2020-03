CORSAIR nous propose un nouveau casque pour les Gamers : Le TUF GAMING H7.















Confort

Durabilité renforcée.



Le nouveau casque TUF Gaming H7 est conçu pour offrir un réel confort à ses utilisateurs qui jouent souvent pendant plusieurs heures, grâce à ses coussinets fabriqués à partir d'un matériau respirant. Les bords plus souples des coussinets exercent quant à eux moins de pression sur les branches des lunettes de l'utilisateur.



Avec ses transducteurs exclusifs ASUS Essence de 53 mm, sa chambre acoustique hermétique et le son surround virtuel 7.1, le casque TUF Gaming H7 améliore votre expérience audio dans les jeux en offrant un son immersif et riche. Faisant honneur à la réputation TUF, ce casque présente également un solide bandeau en acier inoxydable conçu pour résister à la rudesse des LAN Parties et de vos déplacements au fil des ans.



Des basses incroyablement percutantes, encore plus de détails

Chambres acoustiques hermétiques et transducteurs ASUS Essence



Le TUF Gaming H7 a hérité des caractéristiques audio les plus emblématiques des casques gaming ASUS. Il intègre des chambres acoustiques parfaitement hermétiques et des transducteurs ASUS Essence qui fournissent un son clair avec ses basses fortes qui vous plongent dans une expérience de jeu naturelle et immersive.



Immersion instantanée dans vos jeux



Son surround virtuel 7.1 activable d'un geste

Le TUF Gaming H7 est équipé de la technologie de son surround virtuel 7.1 qui peut être facilement activée à l'aide d'un bouton sur le câble. Tout traitement audio est réalisé par le casque lui-même : il ne nécessite donc aucun logiciel à installer et n'affecte aucunement les performances de votre PC !



Idéal pour de longues sessions de jeu



Avec ses coussinets ajustables, le TUF Gaming H7 s'adapte parfaitement à toutes les morphologies afin que tous les joueurs aient la possibilité de jouer autant de temps qu'ils le veulent sans ressentir d'inconfort au niveau du crâne. Les coussinets ont été optimisés à l'aide d'un matériau plus souple qui réduit la pression sur la monture des lunettes de l'utilisateur afin qu'il se sente plus à l'aise lorsqu'il joue.



Contrairement aux autres casques, le TUF Gaming H7 est doté de coussinets faits à partir d'un matériau respirant et de similicuir pour améliorer le confort et l'isolation sonore de l'utilisateur. Ledit matériau respirant réduit de 25 % la chaleur émise pour aider les joueurs à être dans les meilleures conditions physiques lors de longues sessions de jeu.



Bandeau en acier inoxydable







Afin d'endurer l'intensité du jeu, le bandeau du TUF Gaming H7 Lite est fabriqué à partir d'acier inoxydable à la fois résistant et à l'épreuve du temps. Il a été entièrement revisité pour une force de serrage 20 % réduite de 20 % en comparaison avec les versions précédentes ce qui améliore encore une fois le confort de l'utilisateur lorsqu'il joue.



Bon pour les jeux et vos conversations



Le TUF Gaming H7 est conçu avec deux microphones : un microphone détachable qui permet de discuter avec clarté en jouant, et un microphone intégré au câble pratique pour vos appels vocaux et autres tâches quotidiennes.



Armoury II







Le logiciel Armoury II présente des contrôles avancés et une interface utilisateur intuitive afin que vous puissiez paramétrer votre TUF Gaming H7 en fonction de votre style de jeu. Prenez le contrôle de votre expérience audio en réglant l'égalisation (EQ) et l'équilibrage des charges entre haut-parleurs 7.1. Créez des profils audio personnalisés et appliquez-les sur vos différents jeux, FPS ou jeux de course.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 89.95 euros.



ASUS