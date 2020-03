BENQ nous propose un nouveau vidéoprojecteur : Le TK850.















Le stade vient à vous



Le TK850 apporte une visualisation HDR authentique dans votre salon lumineux. Admirez une énorme image de plus de 100" en 4K UHD avec la technologie HDR-PRO. Les modes Sports Audio et Image personnalisés rendent toute l’action plus immersive. L’image de 8,3 millions de pixels vous fait vivre l’expérience du stade depuis chez vous. Tout cela dans un design élégant et compact qui en fait le centre de l’action. Laissez le TK850 transformer votre salon en un lieu idéal pour vous et vos amis !



HDR-PRO hyper réaliste en 4K



La technologie exclusive HDR-PRO de BenQ améliore l’expérience de visionnage en 4K HDR avec une meilleure plage de contraste et plus de détails. Le TK850 est optimisé par la prise en charge HDR10 et HLG *(Hybrid Log-Gamma) pour un plaisir inégalé.



* HLG est une norme à plage dynamique élevée (ou High Dynamic Range, HDR) qui a été développée conjointement par la BBC et NHK. Elle est prise en charge par des services vidéo tels que BBC iPlayer, DirecTV, Freeview Play et YouTube.



Profitez de votre contenu en 4K HDR







Véritable technologie 4K UHD



Véritable 4K UHD, avec une résolution de 3 840 x 2 160 et 8,3 millions de pixels qui minimise les images floues pour une meilleure expérience de visionnement.



Architecture de lentilles en verre 4K premium



Le système optique 4K du TK850 utilise les verres de la plus haute qualité afin de garantir une qualité d’image réaliste et supérieure. Le réseau de lentilles de précision à 10 éléments et 8 groupes permet une meilleure pénétration de la lumière pour une intensité 4K de longue durée.



Modes Sport personnalisés







Un véritable jeu d’enfant



Le TK850 transforme votre salon en salle de concert en quelques secondes grâce aux options de montage et de placement. Profitez de scènes HDR authentiques avec des images vives où que vous soyez, même dans votre salon lumineux. Le TK850 équilibre parfaitement la précision des couleurs Rec.709 à 98 % et la luminosité de 3 000 ANSI lumens, faisant de votre maison un espace où vous pourrez vous détendre et profiter de votre spectacle ou sport préféré.



Plus d'informations, Cliquez ICI.



Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 1 599.95 euros.



BENQ