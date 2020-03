CORSAIR nous propose un nouveau ventilateur en 120mm : Le QL Series QL120 RGB blanc.















Offrez à votre PC un éclairage spectaculaire sous tous les angles avec le ventilateur PWM CORSAIR iCUE QL120 RGB blanc, équipé de 34 LED RGB paramétrables individuellement réparties entre quatre boucles de lumière distinctes dans un châssis blanc éclatant.



DES COULEURS BRILLANTES







Quatre zones d’éclairage et 34 LED par ventilateur diffusent des couleurs envoûtantes et offrent des effets impressionnants sous tous les angles pour un éclairage spectaculaire, que les ventilateurs soient utilisés pour l’aspiration ou l’évacuation.



DIMENSIONS ADAPTÉES



Disponible au format 120 mm comme ventilateur unique ou lot de trois ventilateurs, et au format 140 mm comme ventilateur unique ou en lot de deux.



CONTRÔLE PUISSANT ET COMPACT



Contrôlez votre éclairage RGB via le logiciel CORSAIR iCUE avec le Lighting Node CORE extrêmement compact, réduisant l’encombrement lié au câblage avec de simples connexions USB 2.0 et SATA.



VOTRE SETUP SOUS CONTRÔLE







Créez des effets de lumière animés saisissants via le logiciel CORSAIR iCUE pour donner vie à votre système grâce à un éclairage RGB dynamique et synchronisé avec l’ensemble de vos produits compatibles iCUE ainsi qu'un éclairage intégré immersif avec les jeux compatibles.



Refroidissez votre système



Des vitesses de rotation puissantes associées à un contrôle PWM précis garantissent que les ventilateurs refroidissent rapidement et efficacement lorsque c’est nécessaire mais restent silencieux à bas régime.



- 120 mm : Jusqu’à 1 500 tr/min et 41,8 CFM de flux d’air,

- 140 mm : Jusqu’à 1 250 tr/min et 50,2 CFM de flux d’air.



Pale de ventilateur faible bruit



Une pale de ventilateur semi-transparente assure un fonctionnement silencieux tout en laissant passer votre éclairage RGB.



Réduisez le bruit avec les amortisseurs de vibrations en caoutchouc



Des amortisseurs en caoutchouc intégrés aux extrémités de chaque ventilateur réduisent le bruit des vibrations dans votre boîtier, ce qui diminue le bruit des ventilateurs quelle que soit la vitesse.



Touches métallisées



Les plaques de logo métallisées à l’avant et à l’arrière du hub de ventilateur ajoutent une touche d’élégance à votre assemblage.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 44.95 euros.



Information : Ce ventilateur est également disponible en packs de 3 au prix de : 114.90 euros.



CORSAIR