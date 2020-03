Microsoft se prépare à supprimer le panneau de configuration classique dans Windows 10.



Selon une découverte récemment faite par Rafael Rivera, Microsoft cache ou supprime le panneau de configuration classique dans les nouvelles versions d'initiés, il ne serait pas trop long de voir ce changement publiquement.







Microsoft a progressivement transféré des options qui se trouvaient auparavant dans le panneau de configuration vers l'application de configuration, offrant les mêmes fonctionnalités mais dans une nouvelle conception et avec un nouveau nom. Pour l'instant, Microsoft semble prendre son temps, car le passage du panneau de configuration classique à l'application Paramètres a été assez progressif. La société est également silencieuse sur la question, car elle n'a pas annoncé quand l'ancien panneau de contrôle disparaîtra finalement.







La prochaine mise à jour des fonctionnalités de la version 2004 de Windows 10 sera publiée cet automne, et elle apportera plusieurs des fonctionnalités que les initiés testent. On ne sait pas encore si ce sera celui qui finira par se débarrasser complètement du panneau de configuration alors qu'ils testent en ce moment, mais ce ne serait pas quelque chose qui nous surprendrait si cela se produisait.



Nous vous tiendrons informé.



THE GURU3D