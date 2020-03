TECHSPOT nous propose le test de : DOOM ETERNAL avec des anciens GPU.



Plus tôt cette semaine, nous avons largement testé Doom Eternal, mais uniquement en utilisant des GPU modernes. Voyant que le jeu continue de recevoir des éloges, nous avons décidé d'aller plus loin et de le tester sur un plus grand nombre de cartes graphiques. Cette fois, nous avons testé un peu plus de 40 GPU à 1080p en utilisant le préréglage de faible qualité, avec et sans mise à l'échelle de résolution dynamique.



D'une certaine manière, cela s'avère être un bon guide pour les joueurs qui n'ont pas mis à niveau les GPU depuis plusieurs générations ou comme un guide de GPU d'occasion pour Doom Eternal, car nous avons testé un certain nombre de GeForce séries 600, 700, 900 et 10. ainsi que les GPU Radeon HD 7000, 200, 300 et 400. Pour des raisons de contexte, nous avons également ajouté des GPU GeForce 1650 plus récents et des résultats Radeon RX 5500.







L'idée ici est de voir ce que vous pouvez obtenir pour des performances jouables fluides. En règle générale, il existe une différence de performances assez importante entre les préréglages de qualité maximale et minimale d'un jeu, mais à la suite de notre test précédent, nous savons que le jeu ne se réduit pas si bien pour une utilisation avec des produits bas de gamme. Par exemple, si vous exécutez Strange Brigade à l'aide d'une GeForce GTX 1060 6 Go ou d'une Radeon RX 580 à 1440p, les deux GPU voient une augmentation de performances de ~ 65% lors du passage d'Ultra à Low.



Mais disons que Strange Brigade n'est pas le meilleur exemple parce que le jeu n'est pas si exigeant au départ. En utilisant les mêmes GPU dans Battlefield V, nous constatons une augmentation des performances d'environ 110% lors du passage d'Ultra à Low. Nous citons ces exemples, car lorsque vous jouez à Doom Eternal en ce moment, il n'y a qu'une augmentation de performances d'environ 20% lorsque vous passez du préréglage de qualité graphique le plus élevé au plus bas. Dans la plupart des autres jeux, vous pouvez obtenir une augmentation des performances plus importante simplement en réduisant la qualité des ombres.







Donc, bien que Doom Eternal joue très bien sur ce qui est considéré comme le matériel de jeu traditionnel selon les normes d'aujourd'hui - le GTX 1060 ou RX 580 - il ne favorise pas le matériel vraiment bas de gamme, ou tout simplement des choses plus anciennes qui n'ont pas été optimisées pour ce jeu. au niveau du conducteur. Notre test consiste en la même passe de référence dynamique que nous avons utilisée pour tester le matériel de génération actuelle. C'est une référence exigeante et représentative des performances que vous pouvez vous attendre à voir dans les zones les plus exigeantes du jeu. Ainsi, alors que nous montrons la GeForce GT 1030 en moyenne à 23 ips à 1080p avec la mise à l'échelle de la résolution désactivée, dans les zones moins exigeantes, les fréquences d'images augmenteront d'un peu plus de 30 ips.



Mais bien sûr, vous ne pouvez pas comparer les fréquences d'images moyennes sur une passe de référence contrôlée de 60 secondes, avec les fréquences d'images maximales dans une section donnée. Les joueurs ont tendance à le faire souvent lors de la vérification ponctuelle de leur fréquence d'images, mais simplement parce que vous voyez ~ 40 images par seconde dans une zone moins exigeante du jeu, cela ne signifie pas que la moyenne sera de 40 images par seconde. Nous comprenons que la plupart d'entre vous comprennent cela, mais dans les jeux où vous pouvez facilement surveiller votre fréquence d'images, nous recevons beaucoup de commentaires à ce sujet.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHSPOT