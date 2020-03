Intel Core i9-10980HK détaillé : La concurrence n'a qu'à bien se tenir !



Pas d'humeur à céder le leadership en matière de performances mobiles à AMD et à son processeur Ryzen 9 4900HS, Intel prépare sa nouvelle partie mobile phare, le Core i9-10980HK. Basée sur le silicium «Comet Lake-H» de 14 nm, cette puce contient un processeur 8 cœurs/16 threads avec une vitesse de boost maximale (également appelée «Thermal Velocity Boost») de 5,30 GHz, tout en maintenant une cible de puissance agressive de 45 W TDP.







Cela devrait placer les performances de la puce quelque part entre le Core i7-9700K de bureau et le Core i9-9900K, qui ont tous deux un TDP évalué à 95 W, bien que la puce puisse fonctionner très près de ce dernier lors des jeux, grâce à ses 300 MHz plus élevés augmenter la fréquence. Intel devrait lancer la 10e génération de processeurs Core i9 de série H le 2 avril, à peu près au même moment où NVIDIA lance sa série GeForce RTX 20 Super mobile.



VIDEOCARDZ