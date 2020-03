LG nous propose un nouvel écran : Le UltraGear 27GN750.



LG a présenté aujourd'hui son moniteur UltraGear 27GN750, qui vise à amener les jeux fluides à haute vitesse à un prix relativement bas. Le 27GN750 est un écran plat avec une diagonale de 27 ", doté d'un panneau IPS et d'une résolution de 1080p. Les côtelettes de jeu sur ce moniteur sont très augmentées par le fait qu'il présente un taux de rafraîchissement de 240 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. LG vante également Prise en charge VRR sous la forme d'une certification compatible G-SYNC (ce qui signifie qu'il utilise VRR un peu comme AMD l'a fait via VRR au lieu d'avoir à utiliser un module dédié).















LG dit que cet écran est compatible HDR, mais ne vous y trompez pas, c'est la forme la plus basse prise en charge (luminosité typique de 400 nits avec 320 nits au minimum selon LG), de sorte que la compatibilité est ... Discutable, c'est le moins qu'on puisse dire.



Il n'y a pas de badge VESA HDR 400 pour une raison. La reproduction des couleurs est évaluée à une couverture sRGB de 99% (typique pour un panneau IPS). Côté connectivité, nous examinons 1x DisplayPort, 2x HDMI, 1x USB 3.0 (en amont), 2x USB 3.0 (en aval) et 1x casque. LG cite un support réglable inclinable/hauteur / pivot.



Le moniteur LG UltraGear 27GN750 est disponible pour 399 $.



TECHPOWERUP