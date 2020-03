Zalman lance le refroidisseur à double tour : Le CNPS20X.



Zalman a maintenant atteint la disponibilité mondiale de son refroidisseur à double tour CNPS20X, une solution de refroidissement par air conçue pour dissiper jusqu'à 300 W de chaleur de votre CPU de choix. Le Zalman CNPS20X propose de nombreuses technologies de transfert de chaleur, y compris RDTH (Reverse Direct Touch Heatpipe), une évolution de la technologie désormais omniprésente DTH (Direct Touch Heatpipe) appliquée à ses six caloducs, aux côtés d'IHD (Interactive Heatpipe transfer Design) pour des performances thermiques accrues (Zalman affirme que cette dernière technologie apporte des améliorations de la dissipation thermique de l'ordre de 20x).



Cependant, non seulement la conception du caloduc a été abordée; l'entreprise a également utilisé ce qu'elle appelle une conception d'ailettes ondulées 4D, ce qui signifie que les ailettes elles-mêmes ont des contours (imaginez une forme en nid d'abeille et vous êtes proche) qui améliorent la dissipation thermique et le flux d'air. Il y a une pile d'ailettes construites en cuivre, situées près du centre du flux d'air pour améliorer encore la dissipation thermique.















La technologie de turbine à double pale de Zalman est également utilisée ici, ce qui, selon la société, concentre le flux d'air au lieu de le disperser le long des canaux externes.







La société affirme avoir utilisé un principe de conception biomimétique pour ses ventilateurs, inspiré des pattes d'araignée, et permettant de réduire les vibrations et le bruit sur le fonctionnement de leur ventilateur (en plus des gains habituels liés à l'utilisation de roulements dynamiques fluides).







Le CNPS20X dispose également d'un éclairage RVB compatible avec Razer Chroma.



Le CNPS20X est disponible à un prix d'environ 90 euros.



