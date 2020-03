Comment lutter contre l'obsolescence programmée du matériel ?

L'obsolescence programmée, c'est une manière de rendre un matériel pourtant capable de fonctionner pendant de nombreuses années, obsolète avant l'heure ou inutilisable grace à un petit programme inséré dans la machine (par exemple un certain nombre de lavages autorisés pour une machine à laver, puis elle se met en panne artificiellement, alors que tout le reste est encore fonctionnel), alors sachez que très souvent il est possible de le réparer à moindre coût ou grace à quelques astuces ! Notre confrère Orange vous explique tout ceci dans un article bien écrit et expliqué :

Les produits, qui ne répondent soudainement plus à leurs usages habituels, sont envoyés à la poubelle. Le matériel défectueux est-il véritablement voué à la casse ? La résistance à l'obsolescence programmée s'organise à travers quelques conseils.

