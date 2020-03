SMARTDRIVE présente sa nouvelle clé USB pour Smartphone - compatible IOS & ANDROID

Cette nouvelle clé de nouvelle génération permet de transférer facilement des données d'un Smartphone (Apple ou Android), mais également de gagner en capacité de stockage.

Vous pouvez facilement y transférer depuis votre Smartphone différents médias (photos, vidéos, musiques, ...) ainsi que vos contacts ou tout autre type de documents (pdf, ...).

Il est également possible de transférer dans la clé, via votre ordinateur (que ce soit un PC ou un MAC) des données pour les retrouver dans votre Smartphone, et ce sans avoir à passer pas iTunes !

Pour en savoir plus...