FOCUS HOME INTERACTIVE nous propose un nouveau jeu PC : Curse of the Dead Gods.







Editeur(s)/Développeur(s) : Focus Home Interactive/Passtech Games.



Sortie France : 03 Mars 2020.



Genre(s) : RPG.



Classification : Interdit au moins de 16 ans.















Résumé : Curse of the Dead Gods est un roguelite vous proposant de partir à la recherche de trésors, de pouvoirs divins et d'immortalité au sein de multiples temples renfermant des divinités maléfiques. Il vous est possible de faire progresser votre héros, récolter des reliques et collectionner de nouvelles armes. Le Dieu de la Mort vous attend pour un ultime défi.



Un trailer du jeu (VOST] : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO