THE GURU3D nous propose le test de la : be quiet! Straight Power 11 Platinum (650 Watt).



Nous allons jeter un œil à un nouveau silence! Bloc d'alimentation Straight Power 11 (650 watts), le nouveau offert dans une édition Platinum. La série en cours se met à jour et s'améliore. La révision 11 propose ainsi désormais une série de produits certifiés 80 Plus Platinum. La série a été manipulée et dupe avec et vient avec de nouveaux réglages, fonctionnalités et bon maintenant, est une série de produits certifiés 80 Plus Platinum.







En ce qui concerne l'efficacité en 2020, les choses n'ont plus vraiment d'importance, nous avons vu la plupart des alimentations se déplacer vers le haut dans le domaine de l'or vers le platine, tout le reste est déjà inventé. Donc, la seule chose qui reste est l'efficacité et la fabrication de la meilleure qualité d'alimentation que votre argent peut vous procurer. Le bloc d'alimentation de 650 watts testé aujourd'hui est certifié 80 Plus Platinum, ce qui signifie qu'à 50% de charge, ce chiot est efficace à 94% (à 230 V).



Le bronze, l'argent sont les unités les plus abordables, mais en vérité, l'or ou le platine et le titane sont ce que vous voulez, cette pile supérieure de matériel est cependant plus chère. L'âge des PC peints en beige terne devait disparaître. Vous vouliez tous des PC bien formés, refroidis et de préférence éclairés avec des fenêtres latérales afin que nous puissions réellement regarder à l'intérieur du PC. Vraiment cool à regarder, mais cela a créé un autre problème. Nous avions maintenant de beaux cas où vous pouviez regarder à l'intérieur, mais cela a entraîné la sortie des cheveux de votre tête car il y avait des fils jaunes, rouges et noirs venant de l'alimentation partout.



Ainsi, l'alimentation a reçu une autre fonction; esthétique. Il doit être joli. En organisant les câbles et en vous donnant la possibilité de choisir réellement les fils que vous souhaitez utiliser, un autre problème a été résolu. Nous appelons cela la gestion des câbles ces jours-ci. Niveaux sonores provenant de votre PSU; les blocs d'alimentation de haute qualité ont généralement un ventilateur et il y a quelques années, beaucoup de fabricants ne prêtaient pas attention à tout ce bruit, alors ... Je dois le dire, Straight Power 11 est l'un des produits les plus silencieux que nous ' ai jamais testé. Pour être tranquille! le troisième facteur était l'utilisation de ventilateurs silencieux haute performance de préférence avec une technologie de ventilateur intelligent (vitesses de ventilateur variables en fonction de la chaleur).



L'édition 2020 Straight Power 11 Platinum, vous pouvez repérer des capacités de 550W, 650W, 750W, 850W, 1000W et 1200W. Nous trouvons agréable de voir que des modèles certifiés platine sont désormais disponibles ainsi qu'une technologie plus difficile à réaliser. Tous les modèles utilisent un très bon ventilateur de 135 mm Silent Wings 3, mais celui-ci sera toujours actif, donc même en cas de faible charge ou d'inactivité du PC, ce ventilateur est actif.



Cependant, il tourne ensuite à un très bas 230 tr/min, ce qui est fondamentalement inaudible. L'alimentation entièrement modulaire sera différente par PSU en termes de câbles et de connecteurs. Vous remarquerez deux doubles broches pour le processeur, combinées en une seule 8 broches, et 8 broches supplémentaires sont également présentes, de sorte que vous pouvez même préparer une carte mère TRX40 (avec deux en-têtes de processeur 8 broches). Et même notre modèle testé 650W a quatre rails 12V.



Le modèle 650W testé aujourd'hui porte un prix de détail de 139 EUR TTC.



Est-ce justifié ? Fait-elle mieux que la concurrence ?



La réponse en Cliquant ICI.



THE GURU3D