Réponse d'ASUS aux défis imposés par la pandémie de coronavirus.

La pandémie de coronavirus a provoqué des perturbations dans le monde. Plusieurs fabricants de PC ont déjà fait la lumière sur son impact sur leur entreprise. Samsung ferme ses magasins de détail aux États-Unis tout en étant tranquille! reporte la sortie de ses nouveaux produits.



D'un autre côté, des marques comme MSI et PowerColor ont toutes deux accordé des extensions de garantie à ses produits malgré les perturbations de la logistique, du support technique, du RMA et d'autres services de support.



Aujourd'hui, ASUS a donné sa réponse en tant qu'entreprise aux défis imposés par l'épidémie de COVID-19 dans le but de protéger la santé et le bien-être de ses collègues, partenaires et consommateurs. Au milieu de l'épidémie, ASUS vise à maintenir des opérations commerciales normales.



ASUS a pris des mesures pour protéger ses employés, créer des expériences virtuelles selon les besoins, répondre à la chaîne d'approvisionnement et aider les institutions avec des solutions numériques. Lisez les déclarations ci-dessous d'ASUS.



Protéger les employés



Nous avons mis en place une réponse globale pour protéger nos collaborateurs. Nous déconseillons fortement les voyages d'affaires et les collègues qui ont voyagé dans des pays à haut risque ou qui sont en contact avec des cas suspects ou confirmés sont priés de travailler à domicile par mesure de précaution. Tous les collègues des zones profondément touchées qui peuvent travailler à domicile ont été invités à le faire. Dans les zones les moins touchées, à partir de l'arrivée des membres de l'équipe dans nos bureaux, nous prenons des mesures de sécurité pour protéger tout le monde. Ceux-ci comprennent un contrôle de la température à l'entrée des installations, un nettoyage et une désinfection accrus des installations, ainsi que l'encouragement de l'utilisation d'outils pour tenir des réunions virtuellement afin de minimiser les contacts sociaux.



De plus, ASUS a créé un système de communication interne qui permet à nos bureaux du monde entier de fournir des mises à jour en temps réel de leur situation afin de recevoir de l'aide de notre siège si nécessaire. La rémunération n'est pas affectée par le statut de travail à domicile, et les politiques de congé ont été étendues pour tenir compte du bien-être de l'ensemble de la communauté ASUS.



Répondre à la chaîne d'approvisionnement



ASUS collabore activement avec les partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour garantir que les livraisons de produits sont conformes à l'objectif à partir du deuxième trimestre de 2020. Nous développons également de nouveaux cycles de produits robustes cette année qui répondront au besoin croissant d'appareils permettant la productivité à distance, l'éducation et divertissement.



Créer des expériences virtuelles



Avec l'éloignement social en hausse, ASUS exploite la technologie virtuelle pour permettre aux consommateurs et aux participants de vivre pleinement nos événements et nos produits tout en protégeant leur santé.



Aider les institutions avec des solutions numériques



Nous avons fait don de plusieurs produits ASUS à des établissements médicaux afin d'aider les travailleurs médicaux, fourni une infrastructure numérique pour aider les opérations des établissements médicaux et élaborons des plans pour faire don d'appareils aux écoles des zones les plus touchées. Un exemple est un don récent de smartphones et de montres intelligentes ASUS pour aider les travailleurs médicaux de Taiwan à lutter contre le COVID-19. Les données physiologiques des cas suspects peuvent être surveillées en temps réel avec la fonction de suivi des données de santé de nos montres intelligentes, conduisant à un minimum de contact direct entre le personnel médical et les patients, ce qui réduit considérablement le risque d'infection. Les travailleurs médicaux sont en mesure d'analyser les changements dans les conditions physiologiques des patients et sont donc en mesure de prendre des décisions opportunes pour gérer efficacement la santé des patients. Nous pensons qu'il est de notre responsabilité de participer à la lutte contre le COVID-19 en tirant parti de notre technologie.



ASUS s'efforce de donner à tout le monde la technologie et continuera de répondre aux besoins croissants des consommateurs en matière de technologie permettant la productivité, l'éducation et le divertissement à distance.



ASUS assure à ses collègues, partenaires et consommateurs que l'entreprise continuera d'optimiser sa gestion de la situation actuelle et espère pour la sécurité et la santé de la communauté.



