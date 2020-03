GREENLIANT nous propose des nouveaux SSD : Des SSD industriels de 1,92 To M.2.







Greenliant a révélé mercredi qu'il avait commencé à expédier ses nouveaux SSD ArmourDrive M.2 de qualité industrielle. Les disques à durabilité améliorée sont conçus pour fonctionner dans une plage de températures beaucoup plus large que les disques commerciaux et sont disponibles aux formats NVMe et SATA, avec des capacités allant de 240 Go à 1,92 To.



Les SSD NVMe M.2-2280/PCIe 3.0 x4 ArmourDrive série 88PX de Greenliant et les SSD SATA M.2-2280 série ArmourDrive 87PX sont conçus pour fonctionner à des températures comprises entre -40 ° C et + 85 ° C. Les disques utilisent la mémoire NAND 3D TLC, disposent d'un cache DRAM et sont basés sur un contrôleur inconnu/non répertorié qui prend en charge l'ECC basé sur LDPC, la protection des données de bout en bout, le nivellement d'usure dynamique et statique, le cryptage OPAL AES-256/TCG OPAL et des capacités d'effacement sécurisé.



En ce qui concerne les performances, les SSD Greenliant ArmourDrive 88PX NVMe sont conçus pour des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 3400 Mo/s ainsi que des vitesses d'écriture séquentielles jusqu'à 1100 Mo/s. Parallèlement, les SSD Greenliant ArmourDrive 87PX SATA offrent jusqu'à 550 Mo/s de vitesses de lecture séquentielles ainsi que jusqu'à 520 Mo/s de vitesses d'écriture séquentielles.







Greenliant n'est pas la première entreprise à proposer des disques M.2 basés sur TLC pouvant fonctionner dans des environnements extrêmes, mais il est parmi les premiers fournisseurs à commencer à vendre des disques de 1,92 To pour les plages de températures industrielles. Construire des SSD haute capacité pour des applications industrielles n'est pas particulièrement facile car ils utilisent des puces multicouches qui devraient toutes fonctionner correctement lorsqu'il fait extrêmement froid ou extrêmement chaud.



La société ne divulgue pas les prix de ses SSD ArmourDrive 88PX NVMe et ArmourDrive 87PX SATA, car les prix dépendent de la quantité commandée ainsi que d'autres facteurs.



ANANDTECH