Ordinateur portable Razer's Blade Stealth 13,3 pouces : Mis à jour avec un processeur quadricœur Intel Core i7-8550U.







Razer a annoncé cette semaine que la société mettait à jour son ordinateur portable Blade Stealth de 13,3 pouces avec le nouveau microprocesseur quadricœur Core i7-8550U d'Intel, ainsi qu'une mémoire LPDDR3 plus rapide. Cela marque le dernier de plusieurs fabricants d'ordinateurs portables à capitaliser sur le lancement de la série de processeurs Intel Core 8th Gen, intégrant les nouvelles puces dans leurs conceptions ultrabook existantes.



En plus d'être livré avec le Core i7-8550U d'Intel, le Razer Blade Stealth 13,3 ”mis à jour est également livré en standard avec 16 Go de mémoire LPDDR3-2133, ainsi qu'un SSD PCIe 3.0 x4 de 512 Go. L'ordinateur portable conserve également la prise en charge de Thunderbolt 3 et eGFX, permettant à la carte Intel UHD Graphics 620 intégrée d'être complétée par des cartes vidéo AMD Radeon et NVIDIA GeForce dans un châssis eGFX. Dans les deux cas, le Blade Stealth mis à niveau possède le même panneau IGZO de 13,3 pouces avec une résolution de 3200 × 1800 (QHD +), une luminosité de 400 nits et une couverture de gamme de couleurs 100% sRGB comme le modèle sorti en juin.



Issu des talons des processeurs Intel Kaby Lake-U à double cœur, le gros avantage pour les nouveaux processeurs Kaby Lake Refresh-U est bien sûr les deux cœurs supplémentaires. Pour les charges de travail moyennement à fortement threadées pouvant utiliser plus de deux cœurs, ces nouveaux processeurs quadricœurs peuvent offrir une augmentation considérable des performances.



Fait intéressant, Razer affirme également que la nouvelle version de l'ordinateur portable a une durée de vie de la batterie plus longue, malgré le fait que la taille de la batterie est inchangée. Cela dit, Razer n'a pas laissé le châssis de l'ordinateur portable complètement intact; le Blade Stealth à quatre cœurs est légèrement plus épais que le prédécesseur, ajoutant 0,7 mm de plus que son prédécesseur







Sinon, en ce qui concerne la connectivité, le Blade Stealth 13.3 ”mis à jour possède les mêmes caractéristiques que son prédécesseur: un module Killer Wireless AC 802.11ac + Bluetooth 4.1, un contrôleur Intel Thunderbolt 3 prenant en charge un port USB Type-C, deux USB 3.0 connecteurs, une sortie d'écran HDMI 2.0a, une webcam 720p, un port audio TRRS, un clavier Razer Chroma à rétroéclairage RVB, etc.



Le système est équipé de la même batterie polymère lithium-ion de 53,6 Wh que le modèle précédent, mais Razer affirme que la Blade Stealth améliorée peut maintenant durer 10 heures avec une seule charge. De plus, la machine est livrée avec un adaptateur secteur USB-C de 65 W (contre 45 W pour les modèles précédents), ce qui signifie, espérons-le, qu'elle se rechargera également plus rapidement.







Le nouveau Razer Blade Stealth 13,3 "à quatre cœurs est livré dans un châssis en aluminium fraisé CNC en finition noire ou gris bronze, mais le châssis est plus épais de 0,7 mm/0,02" que le châssis utilisé pour le Blade Stealth 13,3 "à double cœur. Le nouveau système dans sa configuration par défaut (voir le tableau ci-dessus) est disponible pour 1 699 $ sur RazerStore.com aux États-Unis, au Canada, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. C'est un peu plus élevé que le prix de l'ancienne version à double cœur, mais Razer n'offre pas le nouveau modèle avec un SSD de 256 Go, donc le nouveau modèle a des spécifications de base plus élevées.



Sur cette note, il convient de souligner que la nouvelle version quad-core de l'ordinateur portable s'ajoute à la famille Stealth existante, plutôt que de la remplacer en gros. La société et ses partenaires proposent également des ordinateurs portables Blade Stealth 13,3 ”/QHD + de génération précédente: le Blade Stealth d'entrée de gamme avec un SSD de 256 Go est maintenant disponible pour 1349,99 $, tandis que le Blade Stealth haut de gamme avec un SSD de 1 To peut être obtenu avec 1699 $.



