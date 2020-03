PowerColor prolonge la garantie du produit de trois mois à cause du coronavirus.







PowerColor a annoncé cette semaine qu'ils étendaient ses garanties aux clients existants de trois mois. Le deuxième fabricant ce mois-ci à étendre ses garanties de produits existants, PowerColor procède à l'extension en raison de la pandémie mondiale de coronavirus SARS-CoV-2 et de toutes les restrictions liées au verrouillage des expéditions non essentielles.



Avec le nouveau Coronavirus affectant de nombreux aspects quotidiens de la vie et de l'industrie, les provisions de première nécessité sont prioritaires par rapport aux articles classés comme non essentiels. En mettant davantage l'accent sur une grande partie du monde concentré sur le maintien à domicile pendant ces périodes, PowerColor a annoncé un programme d'extension de garantie de trois mois pour les clients dont les garanties devaient expirer au cours des prochains mois (mars à juin 2020).



La brève annonce de PowerColor ne précise pas quels produits bénéficieraient de cette extension de garantie de trois mois, mais elle devrait s'étendre à l'ensemble de son portefeuille de produits. Les produits les plus remarquables de la gamme PowerColor sont ses cartes graphiques AMD Radeon avec refroidisseurs de rechange. Les retards de livraison étant probablement dus à l'épidémie de coronavirus en cours, ainsi qu'aux restrictions en place sur le lieu de travail, cela est bénéfique pour les utilisateurs actuellement en cours de RMA.







La déclaration officielle de PowerColor se lit comme suit :



"Avec la crise mondiale de COVID-19, nous comprenons que ce sont des moments critiques pour tout le monde. Cela a eu un impact sur tous les aspects de notre vie, et nous comprenons que pendant ces périodes, les priorités sont placées sur des questions plus préoccupantes pour la santé. Le processus de RMA peut rencontrer des difficultés à expédier des cartes pour réparation ou service à ce moment, nous ajouterons donc une extension de 3 mois aux clients dont les garanties expirent entre mars et juin 2020. PowerColor reste déterminé à fournir d'excellents produits et services à notre clients, et nous voulons nous assurer que nous continuerons à le faire pendant ces périodes difficiles.



Souhaitant santé et sécurité à toute l'équipe PowerColor. "



ANANDTECH