KINGMAX annonce la série SSD PX4480 M.2 NVMe PCIe Gen 4 x4.



KINGMAX Semiconductor Inc., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de mémoire, est fier d'annoncer aujourd'hui le lancement de son disque SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 (Gen 4 x4) SSD PX3480. Comme le SSD joue un rôle de premier plan dans l'ère actuelle, un SSD ultra-mince et ultra-rapide de spécification M.2 a attiré l'attention des clients.



Le dernier SSD PX4480 Gen 4 x4 de KINGMAX convient au processeur AMD Ryzen 3000 avec chipset X570. Le nouveau SSD offre non seulement un large éventail de capacités allant jusqu'à 500 Go/1 To/2 To, mais offre également des vitesses de lecture allant jusqu'à 5000 Mo/s, surpassant les autres produits SSD disponibles sur le marché. Il est recommandé aux éditeurs vidéo, aux graphistes, aux amateurs de jeux vidéo et à tous ceux qui essaient de traiter plus rapidement les données ou les contenus multimédias.







Le SSD M.2 2280 est ultra-mince. De plus, l'interface M.2 est devenue un incontournable pour les nouvelles cartes mères ou ordinateurs portables qui offre aux utilisateurs une expérience SSD encore plus rapide. Le dernier SSD M.2 PCIe Gen 4 x4 PX4480 de KINGMAX adopte une interface haute vitesse PCIe Gen 4.0 et répond aux spécifications NVMe 1.3. Il peut offrir des vitesses de lecture/écriture étonnantes.



Il présente des vitesses R/W incroyablement élevées allant jusqu'à 5 000 Mo/s (lecture) et 4 400 Mo/s (écriture), 8 à 9 fois plus rapides que le connecteur de transmission de l'interface SATA III, et a une augmentation de 50% en vitesses de R/W de données par rapport au SSD PCIe 3.0. Les utilisateurs peuvent profiter pleinement des vitesses plus élevées des SSD PCIe lorsqu'ils allument des appareils, chargent des jeux et transfèrent ou enregistrent des données.







Le SSD KINGMAX PX4480 PCIe adapte la technologie NAND 3D des fabricants d'origine haut de gamme pour offrir durabilité et compatibilité élevée. De plus, sa technologie de mise en cache SLC et de mémoire cache DRAM accélère davantage le temps de réponse pour le transfert et la sauvegarde des données. Il prend en charge la protection des données E2E (End-to-End), LDPC (contrôle de parité à basse densité) et ECC (code de correction d'erreur), qui améliorent l'efficacité du traitement des données et garantissent la précision et la fiabilité de l'intégration des données.



Il prend également en charge la technologie de nivellement de l'usure et les commandes TRIM pour obtenir une durée de vie plus longue. De plus, le S.M.A.R.T. Le système de surveillance permet de vérifier l'état et la durée de vie du SSD pour garantir son fonctionnement normal.



Voici la fiche technique :







KINGMAX