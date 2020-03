Montech nous propose un nouveau boîtier PC : Le Air X ARGB.



Montech, un passionné de Gaming PC Case, Power and Cooling Solutions basé à Taiwan présente le nouveau Air X ARGB Compact ATX PC Case de leur série Air la plus vendue. L'Air X ARGB dispose d'une entrée d'air avant entièrement en maille métallique Diamond pour une entrée d'air maximale et d'un contrôleur de ventilateur ARGB à 6 ports ! Le contrôleur de ventilateur ARGB utilise des connecteurs de ventilateur à 4 broches et un contrôle d'éclairage ARGB à 3 broches, au lieu des connecteurs Molex presque obsolètes trouvés sur d'autres cas.



Dès la sortie de la boîte, le contrôleur de ventilateur ARGB avec deux ventilateurs avant ARGB de 200 mm et un ventilateur ARGB de 120 mm, offrant à la fois une zone d'admission d'air maximale pour des performances de refroidissement incroyables et l'esthétique à associer. Disponible en deux couleurs - noir et blanc, l'Air X ARGB dispose également d'un panneau latéral entièrement en verre, d'un support complet pour un refroidissement liquide de 240/280/360 mm, ce qui en fait l'une des meilleures options pour son prix !











L'Air X ARGB dispose d'un total de trois ventilateurs ARGB qui peuvent être entièrement personnalisés et contrôlés par des cartes mères compatibles ARGB (5 V 3 broches). Et dans le cas où aucune carte compatible ARGB n'est présente, l'Air X ARGB est livré avec son propre contrôleur de ventilateur ARGB.



Comparé à d'autres cas qui ne contiennent normalement qu'un contrôleur de ventilateur standard basé sur Molex, le contrôleur de ventilateur Air X ARGB suit la conception moderne des composants PC et dispose du connecteur de ventilateur 4 broches et du connecteur ARGB 3 broches haut de gamme.



Le contrôleur de ventilateur ARGB est capable de contrôler un total de 6 ensembles de ventilateurs ARGB ou 6 appareils ARGB (5 V 3 broches) et 6 ventilateurs à boîtier à 4 broches. Les trois ventilateurs ARGB inclus (2x 200 mm et 1x 120 mm) sont pré-connectés au contrôleur de ventilateur ARGB, facilement contrôlables par le bouton de commande d'éclairage du panneau avant.











Pour des performances de refroidissement, les deux grands ventilateurs ARGB de 200 mm de l'Air X ARGB et les ventilateurs de sortie ARGB de 120 mm à l'avant et à l'arrière Diamond Mesh créent une circulation d'air maximale pour votre PC. Les écrans anti-poussière à mailles fines pour le Diamond Mesh avant et les écrans d'aération magnétiques supérieur et inférieur offrent une excellente résistance à la poussière. Le panneau avant n'a pas de fils de connexion et peut donc être facilement retiré et nettoyé.



Contrairement aux panneaux latéraux en verre traditionnels qui doivent percer des trous dans les quatre coins du panneau, l'Air X ARGB utilise un mécanisme coulissant intuitif qui élimine le besoin de trous de montage. Sans percer de trous et avec un cadre métallique pour le panneau de verre, lui permettre à la fois de maintenir la résistance structurelle et d'améliorer la sécurité du panneau de verre de l'Air X ARGB. L'Air X ARGB comprend également les boucles de gestion de câbles et accessoires de serre-câbles standard de Montech, ainsi qu'une grande zone de dégagement sur le panneau arrière, ce qui rend l'Air X ARGB un jeu d'enfant.



Voici la fiche technique :







Ciblée à 72,99 $ US (-Tax) pour l'Air X ARGB White et 69,99 $ USD pour l'Air X ARGB Black, la série Air X ARGB continue la valeur et les performances hautement compétitives de la série Air de Montech. Offrez le meilleur des performances de refroidissement, de la conception et de la valeur pour son prix.



L'Air X ARGB sortira dans le monde en Avril 2020.



Pour plus d'information : Cliquez ICI.



