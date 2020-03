Bitspower lance la série de kits de tubes souples Touchaqua DIY Series.



Bitspower lance deux séries de kits de tubes souples de la série DIY nommés Touchaqua, ceux-ci peuvent être montés sans difficulté dans un boîtier PC standard de tour moyenne. Les kits sont des ensembles de refroidissement liquide complets avec des composants séparés et sont basés sur un radiateur de 240 mm.















Le tube utilisé est donc doux, facile à manipuler même pour les débutants, Bitspower sortira la série dans une référence pour les processeurs AMD, et comprend un water-block. Évidemment, il existe également un kit pour les supports Intel. Le liquide de refroidissement, un radiateur, 240 mm slim et deux ventilateurs 120 mm avec LED RGB adressable intégrée sont inclus. La pompe est intégrée dans le réservoir contenant également des LED RGB adressables. De plus, un câble de ventilateur en forme de Y, un câble RVB en forme de Y, ainsi qu'un contrôleur LED RGB adressable, sont tous inclus.







Le prix d'un kit complet se situe à environ 239 USD, ce qui pour un kit autonome avec contrôleur RGB n'est pas très cher. Vous pouvez trouver plus d'informations ICI (Intel) et ICI (AMD).



