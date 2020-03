Carte MicroSDXC Transcend Intros avec mise en cache SLC pour des vitesses d'écriture en rafale accrues.



Transcend a présenté la première carte mémoire microSDXC dotée de la technologie de mise en cache SLC. La nouvelle carte mémoire USD230I de Transcend dispose d'une logique interne transparente à l'hôte qui traite une petite partie du flash NAND 3D TLC comme SLC, pour améliorer les performances d'écriture en courtes rafales. Cela devrait être particulièrement utile dans des cas tels que la photographie en rafale de haute qualité ou l'enregistrement vidéo haute résolution.







La carte est également dotée d'une large plage de températures de fonctionnement de -40 à 85 ° C. L'USD230I offre des taux de transfert séquentiels allant jusqu'à 100 Mo/s, avec jusqu'à 3 400 IOPS d'accès aléatoire. Il est disponible en capacités de 8 Go, 16 Go, 32 Go et 64 Go, offrant une endurance (TBW) de 36 To pour la variante 8 Go, 70 To pour les variantes 16 Go et 32 Go et 140 To pour le 64 Go une variante.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP