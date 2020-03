THE GURU3D nous propose le test de la : Palit GeForce GTX 1650 KalmX.



Dans cette revue, nous examinons l'édition Palit KalmX de la GeForce GTX 1650. C'est un produit à refroidissement passif conçu pour les utilisateurs à petit budget, la carte respire et suinte. Ce modèle est livré avec un refroidisseur plutôt extraordinaire dans un design compact plutôt petit.



La GeForce GTX 1650 coûtera environ 149 à 179 $ US pour les modèles AIB mieux refroidis et mieux conçus. Ces cartes sont équipées d'une mémoire GDDR5 de 4 Go basée sur un bus mémoire de 128 bits. Alors que les fréquences d'horloge de la base du GPU et les fréquences de boost varient un peu par partenaire de carte, la vitesse d'horloge de base de référence est proche de 1400 MHz. Lorsque les premières rumeurs sur la GeForce GTX (oui, avec un G) ont fait surface, la spéculation était partout et nous avions des doutes que NVIDIA sortirait en fait une nouvelle GTX tout en avançant vers sa marque RTX.



NVIDIA injecte maintenant des GPU basés sur Turing dans le courant dominant appelé TU116 et ce nouveau GU117. Pour le rendre plus abordable, NVIDIA a supprimé les fonctionnalités RTX et DLSS, ce qui signifie qu'il n'y a pas de cœurs RT et Tensor dans ces produits.



C'est un retour vers le modèle de conception de shader original. Donc, pour récapituler rapidement; la série 1650/1660 utilise l'architecture Turing mais n'aura pas de cœurs Raytracing et Tensor, c'est pourquoi NVIDIA a abandonné le suffixe RTX à GTX. Les cartes GeForce GTX 1650 doivent occuper un niveau de prix de slash de domaine de prix de 149 à 179 USD qui, par coïncidence, est également occupé par la série Radeon RX 570 basée sur AMD Polaris 20.







Les fréquences de référence de la série GTX 1650 sont assez correctes, avec une base de référence et des horloges boost à respectivement 1 485 et 1 665 MHz. Les nouvelles cartes (si le prix est correct) serviront au niveau d'entrée de NVIDIA au segment grand public et devraient offrir une solution 1080p capable. NVIDIA ne distribue pas de carte de conception de référence aux médias. Ergo, les avis que vous verrez sont basés sur des cartes partenaires conçues par AIB.



Palit KalmX







Les cartes graphiques de la série 1650 sont à nouveau basées sur l'architecture Turing, offrant exactement ce moteur d'ombrage fondamental. Le GPU a été réduit, les configurations de mémoire disponibles seront de 4 Go GDDR5 (8 Gbit / s) exécutant un bus large de 128 bits. Cette carte graphique de 75 watts possède 896 processeurs shader actifs. Pour cette revue, nous testons le KalmX qui est évidemment destiné aux PC de petite taille et silencieux. KalmX est synonyme de silence car cet appareil est refroidi passivement, ce qui signifie qu'il a été équipé d'un système de refroidissement sans ventilateur actif.



Vos performances de refroidissement reposent uniquement sur ce joli radiateur et un peu de flux d'air à l'intérieur de votre châssis (et ce dernier bit, bien sûr, doit être exact). Le résultat final est impressionnant car vous travaillerez sous Windows ou bien, jouerez dans un silence joyeux. Ayant du silicium TU117 plus petit, il ne chauffe pas trop et en fait, il est vraiment économe en énergie. La carte n'est pas alimentée, elle se nourrit donc à 100% de l'emplacement PCIe. Il n'a pas non plus de RVB intégré. Ce produit doté du processeur graphique Turing 117 maintient ce GPU à environ 80 degrés C (max) en fonction de la charge de jeu.



