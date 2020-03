CORSAIR nous propose un nouveau clavier Gamers : Le K95 RGB Platinum XT.











Le clavier de jeu mécanique CORSAIR K95 RGB PLATINUM XT plonge votre bureau dans un rétroéclairage RVB dynamique par touche, équipé d'un jeu de touches PBT double coup et de six touches macro dédiées avec l'intégration du logiciel Elgato Stream Deck.



K95 RGB PLATINUM XT

CLAVIER DE JEU



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Tous les points de style



Le rétroéclairage RVB par touche et un LightEdge à 19 zones sur le dessus du clavier offrent des effets d'éclairage dynamiques et vibrants avec une personnalisation presque illimitée.



SIX CLÉS MACRO DÉDIÉES



Programmable avec des macros personnalisées ou des remappages de touches pour un avantage dans le jeu.



LOGICIEL ELGATO STREAM DECK



Cliquez ICI.



Programmez des commandes de streaming spéciales et passez aux keycaps de touche S inclus pour une commande pratique sur votre flux.



Max Endurance







Un cadre en aluminium anodisé avec un jeu de clés PBT ultra-durable à 104/105 touches est conçu pour résister à une vie de jeu.



TACTILE & CLICKY







Les interrupteurs à clé CHERRY MX RGB Blue de fabrication allemande offrent fiabilité et précision avec une réponse tactile et un clic audible.



VOTRE INSTALLATION À VOTRE COMMANDE



Stockage de profil intégré de 8 Mo

La macro matérielle et la lecture d'éclairage vous permettent d'emporter jusqu'à cinq profils avec vous, où que vous alliez.



Programmable avec le logiciel CORSAIR iCUE



Contrôle dynamique dynamique de l'éclairage RVB, programmation macro sophistiquée et synchronisation complète de l'éclairage du système compatible avec les périphériques, refroidisseurs, ventilateurs CORSAIR, etc.



Voici la fiche technique :







Pas de date pour le moment.



Le prix sera de : 234.90 euros.



CORSAIR