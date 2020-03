Le nouveau mini PC Dell Alienware Aurora R9 semble être une petite bête de course, et ne vous fiez pas à son apparence, vous risquez d'être étonnés par ses performances, comme l'annonce notre confrère 01net dans son dernier test :

C'est la neuvième version du petit PC pour joueurs d'Alienware et, pour l'occasion, son boîtier change de design. L'Aurora R9 reprend désormais les mêmes lignes et les mêmes codes que les derniers PC portables de la marque. Et tout comme eux, il ne fait aucun compromis sur la puissance.

FICHE TECHNIQUE Dell Alienware Aurora R9

Processeur Intel Core i7-9700K

Quantité de mémoire vive 16 Go

Type de stockage principal SSD

Calcul de la capacité totale (en Go) 2512

Processeur graphique Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER

