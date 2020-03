HYPER X nous propose : Le casque pour Gamers Cloud Alpha S Blackout Edition et le ChargePlay pour mobile.







HyperX, la division jeux de Kingston Technology, propose désormais le casque de jeu Cloud Alpha S Blackout Edition et les poignées de contrôleur de charge sans fil certifiées ChargePlay Clutch Qi pour téléphones mobiles.



HyperX Cloud Alpha S Blackout







Le HyperX Cloud Alpha S Blackout est un nouvel ajout à la gamme primée Cloud Alpha S. Le Cloud Alpha S Blackout propose un son surround 7.1 virtuel personnalisé et un mélangeur de contrôle audio avancé qui offre des contrôles faciles d'accès pour basculer entre le jeu, le chat et le travail à domicile. Le Cloud Alpha S Blackout arbore également une technologie à double chambre qui sépare les basses des médiums et des aigus pour un son de jeu précis et fluide.



Le Cloud Alpha S Blackout Edition offre le confort HyperX emblématique avec des coussinets d'oreille en mousse à mémoire de qualité supérieure, une similicuir respirant supplémentaire et un cadre en aluminium durable. Le casque est également équipé d'un micro amovible antibruit, d'un câble tressé, d'un ensemble de coussinets en tissu de rechange et d'un sac de voyage.



Le casque de jeu HyperX Cloud Alpha S Blackout est disponible au prix de 129,99 $ PDSF sur Amazon et HyperX Shop.



HyperX ChargePlay Clutch







HyperX expédie également désormais l'embrayage ChargePlay pour mobile aux États-Unis et au Canada. L'embrayage ChargePlay arbore des poignées de contrôleur texturées avec une batterie amovible de 3000 mAh avec une charge sans fil certifiée Qi. Il prend également en charge USB pour la charge filaire.



La batterie magnétique amovible peut également être chargée séparément. L'embrayage ChargePlay pour mobile est conçu pour un ajustement sûr et une station d'accueil simple et convient à la plupart des smartphones avec des longueurs de 129 mm à 172 mm et des profondeurs de 13 mm.



L'HyperX ChargePlay pour mobile est disponible pour 59,99 $.



