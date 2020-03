SHARP nous propose une nouvelle TV : La 65BJ5E.











Aquos Net+







Après avoir branché votre téléviseur connecté à votre réseau domestique, vous pouvez profiter des films et des émissions de télévision via l'application Netflix ou regarder les dernières vidéos sur YouTube.



Active Motion 400







Les écrans à cristaux liquides classiques (LCD) reproduisent des mouvements flous. Active Motion améliore efficacement les images animées en créant des cadres supplémentaires avec son puissant GPU et en utilisant des panneaux LCD à haute vitesse.



HDR (High Dynamic Range ou Plage dynamique élevée)







HDR élargit le rapport de contraste et la palette de couleurs du téléviseur pour offrir une image plus réaliste et plus naturelle



Son harman/kardon







Une belle image a besoin d'un grand son. C'est pourquoi tous les téléviseurs Sharp (32 "et plus) sont livrés avec des systèmes de son intégrés spécifiquement conçus par harman/kardon pour une véritable expérience cinématographique.



4K Résolution



Quatre fois la résolution du Full HD, la clarté et des gammes de couleurs élargies pour assurer le meilleur divertissement jamais vu. La technologie intégrée de mise à niveau de l'image améliore chaque type de contenu en résolution 4K.



ACE PRO ULTRA Engine



Cette puissante technologie d'optimisation d'image analyse et améliore les signaux vidéo entrants pour une reproduction précise des couleurs, une netteté améliorée et un bruit réduit. Le résultat est une image nette et très naturelle.



DTS Studio Sound



DTS crée un son surround virtuel pour une expérience audio cinématographique. Avec le système de haut-parleurs harman / kardon intégré, vous bénéficierez d'un son de grande qualité dès la mise en service - aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire.



Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'information, Cliquez ICI.



Elle est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 649.95 euros.



SHARP