ASUS ROG nous propose un nouveau casque pour les Gamers : Le ROG Theta Electret.



















ROG Theta Electret – Casque gaming avec transducteur électret ASUS Essence, woofer en néodyme, son haute-fidélité, basses dynamisées, microphone intégré et compatibilité multiplateforme (PC, console et appareils mobiles).



Le casque gaming des audiophiles. Immersion garantie.



Le ROG Theta Electret est un casque gaming innovant équipé d'un transducteur Electret et d'un Woofer Essence à chambre acoustique hermétique qui délivrent un son de qualité exceptionnelle. Il vous plonge au cœur de vos jeux et contribuent à créer un lien avec vos musiques du moment.



Par ailleurs il est entièrement compatible avec les convertisseurs analogique-numérique et amplificateurs de son. Conçu pour les audiophiles de tous horizons et joueurs attentifs au détail, le ROG Theta Electret ne transige pas sur la qualité : il offre un son de haut niveau ainsi qu'une expérience entièrement immersive le tout dans un design hautement robuste.



Transducteur Electret et Woofer en néodyme







Fil en cuivre plaqué argent pour un son plus clair



Le ROG Theta Electret est doté d'un fil en cuivre plaqué argent qui améliore la clarté du son avec une scène sonore plus vaste et une image sonore exceptionnelle. Contrairement aux câbles audio classiques, celui du ROG Theta Electret réduit les pertes d'énergie en préservant les hautes fréquences de la source pour des performances audio de haut niveau.



Microphone aux performances dynamisées



Le ROG Theta Electret est muni d'un microphone détachable et unidirectionnel spécialement conçu pour engendrer des communications limpides entre joueurs. La technologie de diversion du signal élimine toute distorsion sur les tchats vocaux alors même que le bouton de contrôle intuitif sur l'écouteur vous permet de désactiver votre microphone sans interrompre la partie.



Un confort habilement pensé







Le ROG Theta Electret offre un confort d'utilisation optimal et une isolation au bruit grâce aux coussinets ROG Hybrid. Conçus avec un nouveau matériau plus doux, ces coussinets sont recouverts d'un tissu respirant et de cuir 100 % protéiné qui améliorent plus encore le confort et l'isolation du casque. Ledit matériau respirant réduit de 25 % la chaleur émise lors de longues sessions de jeu. Les coussinets présentent par ailleurs un design exclusif en forme de lettre « D » inversée avec une force de serrage permettant d'ajuster le casque idéalement. Pour les joueurs qui portent des lunettes, les coussinets présentent un design réducteur de pression qui élimine la sensation d'inconfort pouveant survenir. Votre expérience de jeu et/ou de divertissement s'en trouve une nouvelle fois améliorée.



1 - Coussinets exclusifs ASUS Hybrid plus de confort et d'isolation.

2 - Matériau respirant spécialement conçu pour que l'utilisateur n'ait pas chaud au crâne lorsqu'il joue longuement.

3 - Matériau réducteur de pression pour les porteurs de lunettes.

4 - Design ergonomique en forme de lettre « D » inversée pour une expérience plus confortable.



Deux textures, deux sensations différences



Le ROG Theta Electret est fourni avec deux types de coussinets ROG Hybrid afin que vous puissiez choisir ceux qui vous conviennent le mieux. Une des deux paires est dotée de cuir protéiné et d'un tissu maillé respirant, à la fois fin et doux, parfait pour un usage ordinaire. La seconde paire est plus épaisse, mais intègre davantage de tissu respirant pour un meilleur confort, idéal dans le cadre d'un marathon de jeu.



Écouteurs et arceau métalliques



Avec leur alliage en aluminium, les écouteurs et l'arceau dissipent mieux la chaleur et sont plus résistants pour faire face à un usage prolongé notamment dans le cadre de matchs intenses sur vos jeux de prédilection.



Compatibilité multi-plateforme



Le ROG Theta Electret est compatible avec PC, Mac, smartphone, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 299.95 euros.



ASUS ROG