MEMBLAZE nous propose un nouveau SSD NVMe : Le PBlaze5 920 NVMe SSD séries.



Memblaze annonce sa série NVMe SSD "PBlaze5 920" qui utilise la NAND eTLC 3D à 96 couches, avec des tailles de volume allant jusqu'à 7,68 To. Non seulement cela, ils utilisent une connexion PCIe cx8, leur permettant de fonctionner à 5,9 Go/sec et de faire 970 000 IOPS.



Le SSD PBlaze5 série 920 NVMe adopte une NAND eTLC 3D à 96 couches avec une capacité allant jusqu'à 7,68 To, et se présente sous la forme de facteurs de 2,5 pouces U.2 et d'une carte d'extension HHHL. La série PBlaze5 920 se compose de 4 groupes de SKU -PBlaze5 D920, PBlaze5 C920, PBlaze5 D926 et PBlaze5 C926.







Le SSD Memblaze PBlaze5 920 Series NVMe offre jusqu'à 5,9 Go/s de bande passante en lecture et 970 000 IOPS en lecture, avec une latence de lecture et d'écriture réduite à 90 μs et 12 μs respectivement. Avec des performances supérieures, une protection parfaite des données, une bonne compatibilité et une expérience utilisateur, ainsi que de nombreuses fonctionnalités de classe entreprise, le SSD PBlaze5 série 920 NVMe permet aux clients de créer des solutions de stockage haute vitesse, haute fiabilité et flexibles pour leurs missions critiques. applications.



- NAND 3D à 96 couches, fournissant jusqu'à 7,68 To sur un seul disque,

- Débit jusqu'à 5,9 Go/s,

- Mise à niveau du firmware sans réinitialisation,

- 32 espaces de noms et 32 clés de chiffrement,

- Amélioration de la QoS avec Quota by Namespace,

- Protection des données T10 PI de bout en bout,

- Gestion de taille de secteur variable,

- Fonction TRIM d'entreprise jusqu'à 8 To/s,

- Prise en charge de la réservation double port et NVMe.



Mise à niveau du firmware sans réinitialisation



La mise à niveau du firmware traditionnel nécessite un redémarrage à froid du serveur avant le redémarrage de chaque module du système d'entreprise, ce qui est compliqué et sujet aux erreurs. Le SSD Memblaze PBlaze 920 Series NVMe prend en charge la mise à niveau du firmware sans réinitialisation. Même s'il y a des opérations d'E/S dans le système d'entreprise, la mise à niveau du micrologiciel peut toujours être effectuée sans arrêter les entreprises ni arrêter les systèmes, ce qui garantit des services de système de stockage continus et simplifie considérablement le processus d'exploitation et de maintenance et réduit le fonctionnement et la maintenance du système informatique difficulté et coût.



Gestion de taille de secteur variable



La taille de secteur variable (VSS) transfère les données utilisateur avec des métadonnées. La série Memblaze PBlaze5 920 prend en charge une taille de secteur variable de 512, 520, 4096, 4104 et 4160 octets, ce qui signifie que les E/S de l'application de service transportent 8 octets ou 64 octets de métadonnées simultanément. En garantissant des performances constantes élevées, VSS garantit en outre des exigences élevées de fiabilité des données pour les systèmes de stockage et les systèmes de fichiers distribués.



Voici la fiche technique de la gamme :







REMARQUES :



1. Les performances peuvent varier en raison des différentes configurations du système et de la version du micrologiciel.

2. La mesure est effectuée à l'état stable conformément aux spécifications du test SNIA SSS-PTS-E.

3. latence moyenne mesurée avec un motif d'E/S aléatoire de 4 Ko.

4. DWPD, Drive Writes par jour pendant 5 ans.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



