ASUS ROG nous propose une nouvelle souris Gamers : La ROG Pugio II.











ROG Pugio II – Souris gaming sans fil, ambidextre, légère, avec capteur optique 16 000 DPI, 7 boutons programmables, boutons latéraux configurables, fonction DPI-On-The-Scroll et éclairage Aura Sync RGB.



Faites de l'ombre à vos ennemis



La Pugio a évolué vers une version 2.0 pour devenir la souris gaming ambidextre que les meilleurs joueurs s'arrachent. Héritant de son style emblématique, la Pugio II intègre une triple option de connexion et une batterie longue durée afin que vous puissiez jouer sans interruption sur une seule charge. Par ailleurs, elle présente un design léger, sept boutons configurables et la technologie d'éclairage Aura Sync RGB. La Pugio II est le meilleur bras droit des joueurs d'élite !



Triple option de connexion







La ROG Pugio II offre une flexibilité complète pour vos connexions grâce à la bande passante 2.4 Ghz, le Bluetooth® Low Energy et la connexion filaire USB. Vous pouvez basculer d'un mode à l'autre en toute simplicité à l'aide du commutateur dédié situé sous la souris, afin d'optimiser l'autonomie de votre souris.



Technologie SmartHop



Chaque seconde, le ROG Pugio II scanne plus d'un millier de fois les ondes radio générées par votre PC, tandis que la technologie SmartHop permet d'identifier la saturation et les interférences réseau sur la bande 2,4 Ghz, afin de les éviter. Ainsi, vous pouvez facilement passer d'un canal à l'autre en temps réel tout en continuant à bénéficier de connexions stables quel que soit le lieu où vous êtes ou les autres appareils qui vous entourent.



Précision experte







La Pugio II est spécialement conçue pour les joueurs aguerris. Elle embarque un capteur optique de haut niveau avec 16 000 Pixels par Pouce (PPP), jusqu'à 400 Pouces par Seconde (IPS), une force d'actionnement de 40 gr ainsi qu'un mécanisme d'isolation des boutons gauche/droite pour des performances plus rapides et précises : la victoire est à portée, à vous de jouer !



Boutons latéraux aimantés



La Pugio dispose de boutons latéraux aimantés sur les deux côtés pour vous assurer une véritable expérience ambidextre et ergonomique. Cette configuration unique permet de personnaliser votre Pugio II pour que vous gardiez les quatre boutons latéraux ou que vous en retiriez certains. En outre, son design est optimisé pour vous garantir un meilleur confort et une meilleure ergonomie.



DPI On-The-Scroll







La fonctionnalité DPI On-The-Scroll de la ROG Pugio II permet d'ajuster facilement la précision des clics sans qu'il soit utile d'installer le moindre logiciel. Il suffit pour cela de presser et maintenir le bouton DPI enfoncé et faire tourner la molette pour ajuster en toute liberté la sensibilité de la souris. La solution alternative consiste à cliquer sur le bouton pour parcourir les différents niveaux de sensibilité DPI.



Éclairage RGB Aura



L'éclairage ASUS Aura RGB est intégré directement à la souris ROG Pugio II pour éclipser vos adversaires. Héritant du design de la souris Pugio, la Pugio II propose sept effets dynamiques. Vous pouvez également personnaliser vos propres effets et les harmoniser avec l'ensemble de vos appareils compatibles Aura Sync.



Armoury II



ROG Armoury II est un utilitaire qui effectue des contrôles avancés de vos périphériques et requiert moins de ressources système. Son interface intuitive vous permet de personnaliser les effets lumineux Aura RGB, ajuster les performances et le calibrage de surface, changer les effets des boutons, créer des profils, et bien plus encore ! Vous avez même la possibilité de suivre les statistiques de vos périphériques lorsque vous jouez, afin de réaliser des analyses de données !



Voici la fiche technique :







Elle est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 99.90 euros.



ASUS ROG